Lange Zeit war es ungewiss, ob es beim Lengericher TC in diesem Sommer ein Ferienangebot für Kids und Jugendliche geben kann. Nach den Lockerungen der vergangenen Wochen hat sich die Vereinsführung gemeinsam mit Trainingskoordinator Andreas Kluin dazu entschlossen, die gute und beliebte Tradition auch in diesem Jahr stattfinden zu lassen.

„Wir müssen den besonderen Bedingungen und Anforderungen natürlich jederzeit gerecht werden, daher haben wir das Konzept entsprechend angepasst“ erläutert Kluin. Der erste Vorsitzende Thomas Steenblock ergänzt: „Das LTC-Sommercamp war in den vergangenen Jahren mit bis zu 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer sehr beliebt und eine gute Gelegenheit, interessierte Jugendliche an den Tennissport und den Verein heranzuführen“.

Ab dem 30. Juni bietet die Tennisschule Andreas Kluin an jedem Dienstag in den Sommerferien folgende Zeiten an – 16 Uhr: bis einschließlich acht Jahre; 17 Uhr: bis einschließlich zwölf Jahre; 18 Uhr: ab 13 Jahre.

Die Kosten betragen zwei Euro pro Stunde und Teilnehmer, Schläger und Bälle werden durch die Tennisschule gestellt. Eine vorherige Anmeldung bei Andreas Kluin ist erforderlich ( 0171-2281112; lengerich@dein-tenniscoach.de).