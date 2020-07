SC Preußen stellt sich neu auf

In Zeiten der Corona-Krise gilt es, sich beim Herantasten an die neue Normalität auf das Wesentliche zu beschränken. Maßgeblich aus diesem Grund steht nur ein Tagesordnungspunkt im Mittelpunkt, wenn der SC Preußen 06 Lengerich am 14. August (Freitag) um 19 Uhr im „Centralhof“ zur Jahreshauptversammlung lädt. Bei den Vorstandswahlen geht es darum, einen Nachfolger für Vorstandssprecher Klaus Westhoff und Finanzchef Ralf Kahsmann zu benennen. Beide scheiden aus dem geschäftsführenden Vorstand des SC Preußen aus.

Eigentlich hätten die Veränderungen an der Vereinsspitze schon am 27. März erfolgen sollen. Doch der Ausbruch der Corona-Pandemie machte auch den Fußballern des SCP einen Strich durch die Rechnung. Zunächst war angedacht, im Rahmen einer virtuellen Zusammenkunft die anstehenden Veränderungen auf den Weg zu bringen. Doch weil die von den Mitgliedern abzusegnenden Umbesetzungen von einiger Tragweite sind, entschied sich der Verein für eine räumliche Zusammenkunft in der Gaststätte „Centralhof“, in dessen Festsaal die Einhaltung der Abstandsregel gewährleistet ist.

Mit Vorstandssprecher Klaus Westhoff und dem bisherigen Finanzchef Ralf Kahsmann scheiden gleich zwei Mitglieder des dreiköpfigen geschäftsführenden Vorstands aus. Vorstandssprecher Klaus Westhoff, der beim SCP derzeit auch noch für das Marketing zuständig ist, verabschiedet sich nach viereinhalb Jahren aus der Chefetage. 2016 hatte er die Nachfolge von Roland Hennig angetreten.

In seine Zeit fielen die Feiern anlässlich des 111-jährigen Vereinsbestehens 2017 und die Einweihung des Kunstrasenplatzes im vergangenen Jahr. Dass er nun einen Schlussstrich zieht, hat vornehmlich mit beruflichen Verpflichtungen zu tun. Westhoff ist in leitender Funktion im betrieblichen Gesundheitsmanagement tätig.

Ralf Kahsmann, seit 2018 im Amt, hatte schon einige Zeit vor der offiziellen Bekanntgabe seines Ausscheidens dem SC Preußen mitgeteilt, dass er etwas Neues in Angriff nehmen und sich beim VfL Ladbergen einbringen werde. Dort hat inzwischen Stefan Kilfitt, bis zum Saisonabbruch Trainer der Preußen-Reserve, die Arbeit aufgenommen.

Die Kompetenzen werden somit neu verteilt. Den Part des Vorstandssprechers wird künftig Uwe Meyer bekleiden. Zugleich bleibt er für den Sektor Sport zuständig. Mit dieser Bündelung der Verantwortlichkeiten knüpfen die Preußen an frühere Vereinsstrukturen an, wonach der Sportvorstand auch als Sprecher des Vorstandsgremiums fungiert.

Neu zu besetzen sind die Ämter „Vorstand Marketing“ und „Vorstand Finanzen“. „Wir sind aber zuversichtlich, am 14. August zwei geeignete Kandidaten präsentieren zu können“, lässt Meyer anklingen, dass der Verein offensichtlich schon fündig geworden ist.

Freilich müssen sämtliche Optionen von den Vereinsmitgliedern am 14. August noch gebilligt werden. Doch das dürfte nur noch ein formeller Akt werden.