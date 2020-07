Zwei Fahrer des Nord West Cycling Teams (NWCT), Fiete Lembeck und Paul Burow , nutzten am Sonntag die Chance, an einem der ersten Radrennen nach der Corona-bedingten Pause in Wedemark bei Hannover zu starten. Für Fiete Lembeck sprang in der Amateurklasse in seinem ersten Rennen der Saison der zehnte Platz heraus, teilt der Verein mit.

Der Langenhagener Radsportverein wollte insbesondere den Nachwuchs- und Amateurfahrern vor den niedersächsischen Sommerferien die Chance auf ein Radrennen und damit ein Trainingsziel geben. Durch das Hygienekonzept waren maximal 60 Fahrer pro Rennklasse zugelassen. Der 850 Meter lange Rundkurs führte flach durch ein Industriegebiet und war nur für die Sportler zugänglich.

Fiete Lembeck startete in der Amateurklasse über 48 Kilometer. Für ihn war es das erste Rennen der Saison. Während er die rennentscheidende Gruppe erst verpasste, hatte er im weiteren Rennverlauf mehr Glück. Dank seiner aktiven Fahrweise sicherte er sich in der Schlussrunde den zehnten Platz.

Paul Burow startete in der Klasse der Elite-Amateure über 64 Kilometer. Nachdem sich zwei Fahrer vom Feld lösten, ging es für das Hauptfeld nur noch um den dritten Platz. Am Ende fuhr Paul Burow zufrieden im Hauptfeld über die Ziellinie.

Am Ende waren beide NWCT-Fahrer glücklich über die Chance, mal wieder ein Radrennen zu bestreiten, heißt es im Bericht. Nach Wochen des ziellosen Trainings war das Rennen eine willkommene Abwechslung und super Motivation. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Fahrer des NWCT noch einmal die Chance bekommen, bei dem einen oder anderen Rennen zu starten.