Nach neun Jahren hat der Reit- und Fahrverein Lengerich einen neuen Vorsitzenden. Robert Heitmann stellte sich bei der Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Wahl. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig Dr. Gerhard Stalljohann gewählt. Das geht aus einem Bericht des Vereins hervor.

Die ursprünglich im März geplante Versammlung hatte, Corona-bedingt, abgesagt werden müssen. Robert Heitmann führte routiniert durch die Tagesordnung. Dem Sportbericht von Michelle Ostman von der Leye folgte der Kassenbericht von Dr. Josef Roters. Nach dem Bericht der Kassenprüfer wurde der Vorstand entlastet.

Ein besonderes Augenmerk legte Robert Heitmann auf die Darstellung der Vereinsentwicklung. So sei es durch eine Zuwendung der NRW-Bank dem Verein endlich möglich, die Fensterfront an der Reithalle, die durch die Hitzesommer 2018 und 2019 stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, zu erneuern. Außerdem dankte Robert Heitmann allen, die in der Corona-Krise dafür gesorgt hatten, dass der Schulpferdebetrieb durch Spenden unterstützt wurde. Sein Dank galt ebenfalls allen Mitgliedern, die sich unermüdlich für den Erhalt und die Pflege des Vereinsgeländes eingesetzt hatten.

Stehende Ovationen erhielt er am Ende seiner Rede, in der er seine neunjährige Amtszeit als Vorsitzender Revue passieren ließ. „Es gab Höhen und Tiefen, rückblickend habe ich aber keine Sekunde bereut, dieses Amt angenommen zu haben“, stellt er fest. Unter anderem Geschäftsführer Wolfgang Nowak dankte ihm für das große Engagement.

Gerhard Stalljohann hatte sich vor der Wahl den Mitgliedern vorgestellt und seine Motivation für die Kandidatur erläutert. Nach seiner einstimmigen Wahl wurden der zweite Vorsitzende Ulrich Minneker, Geschäftsführer Wolfgang Nowak, die zweite Kassenführerin Elisabeth Kiepker, der erste Beisitzer Jörg Roters, der dritte Beisitzer Alfons Webers sowie Jugendwartin (Katharina Witte-Elixmann) in ihren Ämtern bestätigt. Neue Kassenprüferin ist Christiane Kortlüke.