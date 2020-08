Tebu-Nachwuchs mit guten Platzierungen

Schnell noch mal die dampfenden Füße in die Eiswanne des THW tauchen, und dann geht es wieder in den glühend heißen Sand der Beachvolleyballanlage des TV Baden bei Bremen: Mit sechs Teams waren die Nachwuchsvolleyballer des SV Cheruskia Laggenbeck am vergangenen Wochenende bei den Nordwestdeutschen Beachvolleyball-Meisterschaften der U16 und U17 am Start.

Wohl kaum jemand hätte noch vor einigen Wochen ein Turnier unter Wettkampfbedingungen für möglich gehalten, nachdem fast die gesamten Beach-Tour abgesagt worden war. Aber der erfahrene Ausrichter TV Baden hatte ganze Arbeit geleistet, um den strengen Corona-Auflagen gerecht zu werden und den besten Nachwuchs-Beach­ern des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbandes ein echtes Saisonhighlight zu bieten.

So kamen dann auch die Tebu-Beacher um Trainer Udo Bierbaum in den Genuss, sich mit den jeweils 16 besten Nachwuchsteams zu messen. Am Ende der beiden heißen Tage bejubelten sie sechs Top-Ten-Platzierungen, auch wenn es zu einem Podestplatz nicht ganz reichte. Dennoch machte sich die intensive mehrwöchige Vorbereitung durch Udo Bierbaum bezahlt, denn spielerisch, taktisch und technisch hielt der Tebu-Nachwuchs mit der starken Konkurrenz hervorragend mit.

Bei den U-16-Titelkämpfen am Samstag holte das jüngste SVC-Team, Henry Bierbaum mit Partner und Kaderspieler Ole Sackermann (U15-Altersklasse), nach drei souveränen Erfolgen den Gruppensieg in der Vorrunde, schied dann allerdings äußerst unglücklich gegen eines der Ausrichterteams im Viertelfinale aus und wurde am Ende Fünfter.

Lukas Bünte und Ben Meyer belegten bei ihrer ersten NWDM-Teilnahme einen durchaus beachtlichen neunten Platz. Bis ins Halbfinale schaffte es der zweite Tebu-Kaderspieler Luca Bosse mit seinem Giesener Partner Henry Hebestreit. Nach Platz zwei in der Vorrunde gewannen sie das Viertelfinale gegen das zweite Top-Team des Ausrichters knapp mit 2:1, verloren dann aber ebenso knapp das Halbfinale gegen die erfahrenen Oldenburger Dierken/Kreike und wurden in der Endabrechnung Vierte.

Platz vier war auch das beste Tebu-Resultat am folgenden Tag, an dem die U-17-Altersklasse ausgespielt wurde. Luca Bosse, diesmal mit Partner Jan Sackermann, erzielte erneut das beste Resultat. Nach vier ganz starken Auftritten bis zum Viertelfinale scheiterten sie im Halbfinale und Spiel um Platz drei jeweils hauchdünn mit 1:2. Die beiden anderen Teams Sackermann/Bierbaum und Desmarowitz/Bünte verpassten trotz starker Auftritte das Viertelfinale knapp und belegten den geteilten neunten Platz.

„Es waren keine einfachen Verhältnisse aufgrund der extremen Hitze. Mit der Leistung nach gut einem Jahr Beach-Training überhaupt können wir zufrieden sein. Aber mit etwas mehr Glück wäre durchaus noch ein bisschen mehr drin gewesen“, bilanzierte Coach Udo Bierbaum nach zwei intensiven Turniertagen. „Ab jetzt gilt der Fokus der bevorstehenden Hallensaison.“