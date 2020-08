Es war in mehrfacher Hinsicht eine besondere Veranstaltung, die 114. Jahreshauptversammlung des SC Preußen Lengerich . Aufgrund des durch die Corona-Pandemie bedingten Lockdowns fand die Tagung nicht – wie eigentlich üblich – im März, sondern erst im August statt. Das Zusammentreffen am Freitagabend im „Centralhof“ stand im Zeichen von Abschied und Aufbruch. Nach insgesamt fünfjähriger Tätigkeit im geschäftsführenden Vorstand legte Klaus Westhoff das Amt des Vorstandssprechers beim SC Preußen nieder. Seit Freitag ist Uwe Meyer offiziell sein Nachfolger. Darüber hin­aus wurden weitere Ämter neu vergeben.

Die Tagesordnung ließ angesichts der anstehenden Veränderungen einen langen Abend vermuten. Da aber alle maßgeblichen Details im Vorfeld geklärt worden waren, gingen die Abstimmungen über die Vergabe der vakanten Vorstandsposten en bloc über die Bühne. Sämtliche Vertreter wurden einstimmig gewählt.

Uwe Meyer, der bislang als Vorstand Sport tätig war, wurde nun auch das Amt des Vorstandssprechers übertragen. Knapp, aber präzise formulierte er die wesentliche Ziele seiner Amtsperiode. „Wir werden den vor zwei Jahren eingeschlagenen Weg, mit möglichst vielen Spielern aus der eigenen Jugend nach vorne zu kommen, weitergehen“, sagte er. „Der Aufstieg in die Bezirksliga steht dabei an oberster Stelle.“

Ferner gelte es, die Fußballerinnen stärker in den Verein einzubinden und möglichst viele Junioren-Mannschaften in die Bezirksliga zu führen.

Für die Finanzen ist in der neuen Amtsperiode Jörg Menebröcker zuständig, ebenfalls ein Vertreter mit echtem „Preußen-Stallgeruch“. Er löst Ralf Kahsmann ab, der bekanntlich vorzeitig und einvernehmlich seinen Wunsch bekundet hatte, beim VfL Ladbergen eine neue Herausforderung anzunehmen. „Ich hoffe auf breite Unterstützung. Alle müssen mit anpacken“, setzt Menebröcker auf tatkräftige Mithilfe.

Die erhofft sich auch Carsten Behling als Vorstand Marketing und Nachfolger von Klaus Westhoff. Der gebürtige Gelsenkirchener wohnt in Ladbergen. Er will die kommenden Wochen dazu nutzen, die Preußen-Familie näher kennenzulernen. Einiges ist ihm bereits geläufig, da sein Sohn in der Jugend des SC Preußen spielt. Als jemand, der gerne anpacke, bezeichnet sich Behling. „Wir wollen sehen, was wir mit neuen Ideen hinbekommen“, versprühte er am Freitag Tatendrang.

Schon am Donnerstag hatte die Jugendabteilung getagt. Dabei wurden Elke Roggenland als Vorsitzende und Michael Stadie als ihr Stellvertreter in ihren Ämtern bestätigt. Zum Jugendvorstand gehören zudem Freddy Meyer, Carina Utlaut, Kerstin Fangmeyer und Michael Exner.

Betrüblich stimmte die Nachricht, dass pandemiebedingt wohl weder das Juniorenturnier um den „W&H-Cup“ noch das Turnier um den „Kitzmann-Cup“ stattfinden werden. „Stand jetzt müssen wir darauf verzichten“, hieß es.