Einen richtig starken Eindruck hinterließen die A-Liga-Fußballer von Preußen Lengerich beim 3:3 (2:2)-Remis am Samstag im Testspiel beim klassenhöheren Bezirksligisten TuS Recke; einen Tag später war die Luft her­aus. Es fehlten Kraft und Konzentration, sodass der heimische A-Ligist bei der 0:6 (0:3)-Niederlage bei der SG Telgte chancenlos und der Test letztlich ein Muster ohne Wert war. In Recke präsentierte sich der SC Preußen in starker Verfassung. Da die Preußen auch ihre Chancen nutzten, hieß es nach Treffern von Lukas Guttek (12.) und Timo Zimmermann (16.) rasch 2:0 für den SCP. Dann aber kamen die Recker stärker auf und erzielten durch Tim Eßlage (25.) und Mika Wesselmann (35.) den 2:2-Ausgleich. Doch drei Minuten nach dem Seitenwechsel brachte Bewar Deger den SCP erneut in Führung, ehe Daniel Kammerzell nur zwei Minuten später den 2:3-Endstand herstellte. Beim 0:6 in Telgte gerieten die Lengericher durch zwei Treffer des ehemaligen Preußen Kevin Wolf frühzeitig in Rückstand. Dem 0:2 hatte der SCP nichts mehr entgegenzusetzen. Am Ende setzte es eine 0:6-Niederlage.