Land unter im Stadion an der Münsterstraße, nichts geht mehr in diesen Tagen auf dem Kunstrasenplatz, der erst vor zehn Monaten eingeweiht worden war. „Wir stehen hier bis zu den Knöcheln im Wasser“, funkte Günter Tierp nach den schweren Regenfällen am Samstagmittag SOS.

Es war 11 Uhr am Samstagvormittag, als die B-Junioren des SC Preußen zu einem Testspiel gegen die U 16 des 1. FC Gievenbeck antraten. Noch befanden sich die Plätze in einem Top-Zustand – so, wie man es im Stadion gewohnt ist. Als dann aber die Regenmassen niedergingen, war an Fußballspielen nicht mehr zu denken. Die Flächen vor dem Preußen-Pavillon und dem Kabinentrakt verwandelten sich rasch in eine Seenplatte. Die Wassermengen auf dem asphaltierten Stück vor dem Clubheim erreichten die Fließgeschwindigkeit eines Baches. Dabei wurden auch große Mengen des auf schwerem Quarzsandboden aufgeschütteten Naturkorks vom Kunstrasenplatz weggeschwemmt. Das bewirkte, dass sich die Wasserlachen vor dem Pavillon braun verfärbten. „Von Rasen war da nichts mehr zu sehen“, berichtet Tierp.

Schließlich wurde auch die 400-m-Aschenbahn am Hauptplatz von den Regenströmen überflutet. Dort lagerte sich das Füllmaterial des Kunstrasenplatzes ab. Das ganze Ausmaß der Schäden wurde erst gestern ersichtlich.

Laufbahnmarkierungen waren nicht mehr zu erkennen. Die Aschenbahn war von einer massiven Korkschicht überzogen. Mitarbeiter der Stadt Lengerich machten sich rasch an die Arbeit, um erste Schäden auf der städtischen Sportanlage zu beseitigen.

„Derzeit versuchen wir, den Kork mit allen Mitteln – auch durch eigenes Personal – zu gewinnen“, sagte Jutta Lindemann, stellvertretende Fachdienstleiterin für Schule, Sport und Kultur bei der Stadt Lengerich. Es habe bereits einen Termin mit dem Hersteller gegeben. Der habe mitgeteilt, dass das Material zusammengetragen werden könne und wiederverwendbar sei. Die Kosten seien derzeit noch nicht bezifferbar.

An dem Schaden im Lengericher Stadion lässt sich aufzeigen, weshalb es Sinn macht, nachhaltige Produkte wie Naturkork zu fördern und Kunststoff-Granulate als Einfüll-Material für Kunstrasenplätze zu verbieten. Die Europäische Union (EU) zieht solch ein Verbot in Erwägung. Mit einer Entscheidung ist aber wohl erst 2021 zu rechnen.

Wann der Kunstrasenplatz von der Stadt wieder für den Trainings- und Spielbetrieb zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht absehbar. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran“, versichert Jutta Lindemann. „Aber wir können uns noch nicht festlegen, weil das auch davon abhängt, wie sich die Wetterlage in den kommenden Tagen entwickelt.“