Keine Veränderungen gab es in der Zusammensetzung des Wirtschaftsbeirates, dem weiterhin Dr. Norbert Sommer (Vorsitzender) sowie Ralf Siegmund und Uwe von Busch angehören. Sommer präsentierte während der Jahreshauptversammlung Zahlen, die Auskunft über die wirtschaftliche Lage des SC Preußen geben. Die Quintessenz dessen lautet: Es war schon mal schlechter bestellt um den Sportclub Preußen. So jedenfalls konnte man Sommers Worte interpretieren, als er sagte: „2019 war ein Jahr der Konsolidierung.“

Der Beirats-Vorsitzende wollte die 60 Mitglieder nicht bis ins letzte Detail mit dem umfassenden Zahlenwerk behelligen. Er beließ es bei einigen Eckdaten. Demnach sei in 2019 ein Plus von 21 141,98 Euro erwirtschaftet worden. Das Eigenkapital des Vereins betrage nunmehr 79 529,08 Euro.

Diese Zahlen gewinnen an Aussagekraft, wenn man sie mit Sachständen aus der Vergangenheit vergleicht. Das veranschaulichte Sommer mithilfe einer Powerpoint-Präsentation, aus der hervorging, dass sich der Kapitalstand des SCP in den vergangenen zehn Jahren wie eine U-Kurve entwickelt habe. Der Tiefpunkt war im Jahr 2014 erreicht, als das Eigenkapital gerade mal 2900 Euro betragen hatte. „Die Zeit drängte, um diesem Trend entgegenzusteuern“, verkündete Sommer. „Wir haben das Tal der Tränen überwunden und sind mittlerweile fast wieder auf dem Stand wie in 2009.“

Vom finanziellen Überschuss wird man bald zehren, denn wie der neue Vorstandssprecher Uwe Meyer anklingen ließ, ständen in absehbarer Zeit Sanierungsmaßnahmen am Vereinsheim an, und auch der Verkaufsstand könne einen neuen Anstrich vertragen.