Einhundert Prozent Identifikation bei Preußen Lengerich

Beim zweiten Klingeln nimmt er ab – schnaubt. Holt Luft . Pascal Heemann ist offenkundig sportlich aktiv an diesem 1. September, als er den Anruf entgegennimmt. „Ich jogge“, sagt er – ohne aus dem Rhythmus zu kommen. 18 Grad zeigt der Temperaturmesser. Die Sonne über Lengerich lugt an diesem Morgen ab und an hinter den Wolken hervor. Die Bedingungen für etwas Bewegung im Wald könnten schlechter sein. Trotzdem hat sich der 40-jährige Trainer des A-Ligisten SC Preußen gegen Mutter Natur entschieden. Er macht seine Meter auf dem Laufband im Studio, hört Musik oder zappt sich durch einen Streaming-Anbieter. Eine knappe Stunde lang. Auf dem Ergometer war er, gepumpt hat er. Jetzt das Finale. Heemann macht sich fit für die am kommenden Wochenende beginnende neue (Corona-)Spielzeit in der Kreisliga A.

300 Zuschauer, mehr sind nicht zugelassen für das Auftaktspiel am Sonntag gegen Aufsteiger Arminia Ibbenbüren II. „Keiner weiß, was noch kommt“, blickt der Coach dem Startschuss mit gemischten Gefühlen entgegen. Die Pandemie hat viel verändert. „Wir müssen lernen, damit zu leben“, rät er. Und das tun sie beim SCP vorbildlich. Bei jeder Einheit in der gut fünfwöchigen Vorbereitung wurden zwei Kabinentrakte genutzt, um die Jungs aufzuteilen. Der Gang unter die Brause wurde mitunter zur Geduldsprobe. Mehr als drei oder vier Leute durften nicht gleichzeitig duschen. Verschmerzbar. „Die Spieler sind alle über 18. Jeder weiß, wie er sich zu verhalten hat.“ Die strengen Hygienevorschriften werden an der Münsterstraße konsequent eingehalten. Wer das Stadion betritt, trägt seine Maske. Nur eines kann auch der Trainer nicht garantieren: „Wenn wir ein Tor schießen, will ich nicht ausschließen, dass sich die Jungs nicht doch in den Armen liegen.“ Verständlich – der Fußball lebt von seinen Emotionen. Und das ist gut so.

Acht Zugänge haben Heemann und der gleichgestellte Sascha Höwing im Kader integriert. Von einem Umbruch wollen beide nichts wissen, zumal darunter drei A-Jugendliche sind. Und der Rest vom Schützenfest hat Lengericher Wurzeln. „Das war uns ganz wichtig“, so Heemann. Diese Truppe bedeutet einhundert Prozent Identifikation.

Das ist der Weg, den der SC Preußen gehen wird. Mit lokalen Gesichtern zurück in die Bezirksliga? „Es wäre gelogen, wenn wir sagen, wir wollen nur um Platz drei bis fünf mitspielen“, verrät Heemann. Rauf soll es gehen, das steht fest. „Die Qualität haben wir.“ Auch das Durchhaltevermögen? Die Spielzeit ist nicht ohne. 19 Spieltage stehen bevor, danach wird die Liga geteilt, ermitteln die zehn Besten den Aufsteiger, die zehn anderen Team die Absteiger. Eine intensive Zeit. Konstanz heißt das Zauberwort.

Büren, Riesenbeck, Mettingen und Halen – diesen Clubs traut Heemann am ehesten zu, den Preußen das Wasser reichen zu können. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen aber auch, dass die A-Liga unter Umständen eine Wundertüte ist. Vorhersagen fallen schwer. So oder so: Physisch und psychisch dürften alle Vereine in dieser Serie an ihre Grenzen stoßen. Das weiß Heemann zu gut – und sorgt für sich vor. Ausnahmsweise mal in der Muckibude. Bei 18 Grad und Sonnenschein.