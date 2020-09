Die B-Mädchen des SC Preußen Lengerich sind in der Fusionsrunde der Fußballkreise Tecklenburg/Steinfurt/Ahaus/Coesfeld mit einem knappen 2:1-Sieg gegen den FSV Ochtrup in die neue Saison gestartet.

Das heimische Team hatte in einer starken Anfangsphase drei gute Abschlussmöglichkeiten durch Leila Rothermund , Wiebke Nowak und Carina Utlaut. Die Gastgeberinnen hatten dann nach einem verletzungsbedingten Wechsel einige Abstimmungsprobleme in der Abwehr und gerieten in der 29. Minute in Rückstand. Für den verdienten Ausgleich sorgte Leila Rothermund schon eine Minute später nach einer Freistoßhereingabe. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel verhinderte Preußens Abwehrspielerin Celine Jasper mit einer spektakulären Grätsche vor der Torlinie einen erneuten Rückstand.

In der 60. Minute verpasste Johanna Südfeld den Führungstreffer, als sie nur den Pfosten traf. Zwei Minuten vor dem Abpfiff gelang Carina Utlaut der umjubelte Siegtreffer nach glänzender Vorarbeit von Maira Menzel. „Die zweite Halbzeit war ausgeglichen. Das war ein hart umkämpfter Sieg, der am Ende aber verdient war“, meinte Lengerichs Trainer Michael Exner.

Am kommenden Samstag wollen die Exner Schützlinge bei Fortuna Gronau die nächsten drei Punkte einfahren. Die C-Mädchen des SC Preußen feierten zum Auftakt einen 15:0-Kantersieg bei Eintracht Mettingen.