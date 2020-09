Erst Ampelkarte, dann grünes Licht: RW Ahlen besiegt SF Lotte

Der Wunsch nach mehr Durchschlagskraft und einem dreifachen Punktgewinn hat sich für RW Ahlen erfüllt. Mit 2:1 besiegte der Regionalligist die Sportfreunde Lotte und verbuchte den ersten Saisonsieg.

Möglich machte dies eine Leistungssteigerung nach der Pause und ein Platzverweis, der die Partie zugunsten der Gastgeber kippen ließ. Denn im ersten Abschnitt waren es die Gäste aus Lotte, die das Geschehen diktierten.

Kopfverband für Lisnic nach Zusammenprall

Gegenüber dem 1:1 bei der U23 des 1. FC Köln hatte Trainer Björn Mehnert im Angriff diesmal Luca Steinfeldt statt Max Wilschrey das Mandat erteilt. Großartig in Erscheinung aber trat Steinfeldt – wie auch die übrigen Kollegen mit offensivem Auftrag – in der ersten Hälfte zunächst nicht. Lotte machte den Eindruck, mehr zu wollen. Nach und nach übernahmen die Gäste das Kommando. Lotte kam durch Filip Lisnic (21.) per Schuss von der Strafraumgrenze, den Timon Schmitz abfälschte, zu einer ersten Gelegenheit. Zuvor war Lisnic nach einem Kopfballduell mit Romario Wiesweg benommen liegen geblieben, musste abseits des Platzes minutenlang behandelt werden, ehe er ihn mit Kopfverband wieder betrat.

Ums Gegentor gebettelt

In der 27. Minute gingen die Sportfreunde dann vermeintlich in Front: Doch Leon Demaj stand nach einem Zuspiel von Exauce Andzouana im Abseits. Weil zuvor aber Timon Schmitz beherzt an Andzouana gezerrt hatte, gab es in der 28. Minute einen Freistoß direkt vor dem Strafraum. Und den verwandelte Leon Demaj an der nicht optimal postierten Ahlener Mauer vorbei zum 1:0 für die Gäste. „Wir haben in der ersten Hälfte gar keinen Fußball gespielt und regelrecht um das Tor gebettelt“, monierte RWA-Trainer Björn Mehnert.

Unmittelbar vor der Halbzeit hätte Exauce Andzouana gar erhöhen können, doch sein Schuss aus kurzer Distanz war zu lasch, um Bernd Schipmann ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Fußball-Regionalliga West: RW Ahlen – SF Lotte 1/24 RW Ahlen - SF Lotte 4. Spieltag 2020/2021 Regionalliga West 19.09.2020 Fotograf: Marc Kreisel Foto: Marc Kreisel

Nach der Pause intensivierten die Ahlener ihre Bemühungen und rissen die Partie an sich. Mehnert wechselte zudem offensiv, brachte Ilias Anan und Phillip Aboagye für Timon Schmitz und Paoloa Maiela. Arda Nebi gab nach einem Zuspiel des eingewechselten Ilias Anan (65.) mit seinem Versuch das Signal zum Aufbruch.

Erst Gelb-Rot, dann grünes Licht

Das verstärkte sich nach der Gelb-Roten Karte für Filip Lisnic nach einem Foul an Yasin Altun. Nach dieser Ampelkarte gab es grünes Licht für RWA, das von nun an merklich den Druck erhöhte. „Ich habe eine junge Mannschaft. Man hat gemerkt, dass sie mit dieser Situation nicht umgehen konnte“, räumte SF-Trainerin Imke Wübbenhorst ein.

Die Ahlener dominierten mehr und mehr und belohnten sich dafür in der 76. Miniute, als Bennet Eickhoff per Distanzschuss zum 1:1-Ausgleich traf. Kurz zuvor hatte Phillip Aboagye noch knapp daneben gezielt. Jetzt wollten die Rot-Weißen mehr und erhöhten nochmals die Schlagzahl. „Es hat sich gezeigt, dass wir körperlich fitter waren als der Gegner. Wir haben mutig nach vorne gespielt und am Ende verdient gewonnen“, befand RWA-Coach Björn Mehnert. Seine Sichtweise deckte sich mit der seiner Übungsleiterkollegin. „Die Englischen Wochen sind hart. Zum Schluss hatten wir nicht mehr die Power und die Lücken sind größer geworden“, so Wübbenhorst.

Zweiter Platzverweis kurz vor Schluss

Den 2:1-Siegtreffer erzielte in der 88. Minute schließlich Luca Steinfeldt per Kopf nach einer Flanke von Arda Nebi. Davon offenbar gefrustet, kassierte Sertan Yegenoglu kurz darauf binnen zwei Minuten zwei Gelbe Karten und damit Gelb-Rot – erst wegen Meckerns, dann wegen Schubsens.

„Das war nicht der richtige Zeitpunkt, um hier in Ahlen Punkte liegen zu lassen“, war Imke Wübbenhorst angesäuert. Den konträren Gemütszustand empfand dagegen Sven Höveler. „Wir haben schwer ins Spiel gefunden, aber wir haben uns kämpferisch reingefuchst. Und diesmal hatten wir auch das Glück auf unserer Seite“, konstatierte der RWA-Kapitän.