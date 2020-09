In der Tischtennis-Bezirksliga gelang dem TTV Mettingen in Greven mit einem Unentschieden der erste Punktgewinn in dieser Saison. Die Tabellenführung in der Bezirksklasse eroberte der TuS Recke mit einem 10:2-Sieg in Gravenhorst. Weiter ungeschlagen ist Staffelkonkurrent TV Ibbenbüren nach dem 7:5-Erfolg in Westerkappeln.