TTC Lengerich will am Sonntag nachlegen

. In der Tischtennis-Landesliga pausieren am Wochenende, am vierten Spieltag, Westfalia Westerkappeln und Cheruskia Laggenbeck, weil sie ihre Spiele verlegt haben. Vor einer wegweisenden Heimpartie steht Bezirksligist TTV Mettingen gegen Hauenhorst. Die Tabellenführung in der Bezirksklasse muss der TuS Recke zu Hause gegen Handorf II verteidigen. Auf einen weiteren Sieg hofft Staffelkonkurrent TTC Lengerich im Derby bei DJK Gravenhorst.

BEZIRKSLIGA

TTV Mettingen – SVG Hauenhorst

Eine wegweisende Heimpartie bestreitet der TTV Mettingen am Sonntag ab 11 Uhr in der Ludgeri-Halle gegen SV Germania Hauenhorst. Die Gäste um den Kreis-Vorsitzenden Heiner Hüging waren in der vergangenen Saison Vorletzte und gehören auch diesmal wieder zu den Abstiegskandidaten. Für den TTV wäre ein Sieg sehr wichtig, um ein Abrutschen in die Abstiegszone zu verhindern. Zuletzt gelang Arulsivanathan, Supprian und Co. in Hauenhorst ein 9:1-Erfolg und davor behielten sie an eigenen Tischen hauchdünn mit 9:7 die Oberhand. Im Duell am Sonntagmorgen fehlt zwar Martin Mönninghoff, aber Max Mertsching steht erneut zur Verfügung.

BEZIRKSKLASSE

DJK Gravenhorst – TTC Lengerich

Mit DJK Gravenhorst und TTC Lengerich treffen am Sonntag um 10 Uhr in der Hörsteler Harkenberg-Sporthalle zwei Mannschaften aufeinander, die einen alles andere als guten Saisonstart hatten. Die gastgebenden DJKler sind nach drei glatten Niederlagen Schlusslicht. Zuletzt erlebten Udo Reckers und Co. ohne Tibor Knipping in eigener Halle gegen Recke eine 2:10-Pleite. Einen Sieg bei zwei Niederlagen haben die Lengericher, die vor einer Woche VelpeSüd etwas glücklich mit 7:5 bezwangen, zu Buche stehen. Sie erhoffen sich am Sonntagmorgen in Gravenhorst, dann wieder mit Maik Wellenbrock, ein weiteres Erfolgserlebnis.

TuS Recke – TSV Handorf II

Die Tabellenführung muss der TuS Recke am Samstag ab 17 Uhr vor eigenem Anhang in der Overberg-Halle gegen TSV Handorf II verteidigen. Der von Simon Haermeyer angeführte Bezirksligaabsteiger gab in den ersten drei Spielen nie mehr als drei Gegenpunkte ab. Diesmal muss der TuS jedoch auf seine Nummer zwei, Dominik Winkler, verzichten. Für ihn rückt Alexander Lüttmann ins obere Paarkreuz. Er spielte bereits gegen Altenberge an Position zwei und gewann beide Spitzeneinzel. Erfolgreich abschneiden möchte der Routinier auch gegen Handorf II, das nach zwei Unentschieden den siebten Platz einnimmt.

SC VelpeSüd – TTR Rheine IV

TTR Rheine IV ist für SC VelpeSüd ein etwas unberechenbarer Gegner. Mit dem Aufsteiger bekommt es das Sextett um die Brüder Skalischus am Samstag um 17.30 Uhr in eigener Halle zu tun. Nach den letzten guten Leistungen trauen sich die Velper gegen die Emsstädter, die erst zwei Spiele ausgetragen und einmal unentschieden gespielt haben, zumindest eine Punkteteilung zu. In diesem Duell sind Karsten Stalljohann und Jonas Möllenkamp besonders motiviert, da sie in Lengerich kein Einzel gewinnen konnten.

TV Ibbenbüren – TB Burgsteinfurt III

Nach drei Spieltagen ist der TV Ibbenbüren noch ungeschlagen und belegt mit 5:1-Punkten den zweiten Platz. Diese Position steht am Samstag ab 17.30 Uhr in der Heimpartie gegen TB Burgsteinfurt III auf dem Spiel. Sollte der TVI wieder im oberen Paarkreuz mit Christian Achunov und Andre Dierkes auflaufen, sieht er eine gute Chance auf einen weiteren Sieg. Neben Achunov, der noch ungeschlagen ist, wusste auch Christina Gossen voll zu überzeugen. Sie weist fünf Einzelsiege bei nur einer Niederlage auf.

TTC Ladbergen – W. Westerkappeln II

Erst am Dienstag um 20 Uhr erwartet der TTC Ladbergen in der Halle an der Jahnstraße Westfalia Westerkappeln II. In diesem Derby fällt Haar, Kuhn und Co., die weiterhin sehr heimstark sind, die Favoritenrolle zu. Zuletzt fertigten sie Lengerich mit 11:1 ab. Demgegenüber kassierte die Westfalia-Reserve, die vorerst ohne Dirk Siepmann und Dominik Woyciechowski auskommen muss, eine bittere 5:7-Heimniederlage gegen Ibbenbüren.

DAMEN-BEZIRKSKLASSE

SV Dickenberg – Bor. Münster

Als Außenseiter sieht sich der SV Dickenberg am Samstag ab 17.30 Uhr im Heimspiel gegen den Vorjahreszweiten DJK Borussia Münster. In dieser Partie haben sich Sabine Spiewak und ihrer Mitstreiterinnen zum Ziel gesetzt, sich so teuer wie möglich zu verkaufen. Vor nicht ganz einem Jahr zogen sie an eigenen Tischen mit 2:8 den Kürzeren. Danach gelang ihnen in Münster ein unerwartetes Unentschieden.

JUNGEN-BEZIRKSLIGA

GW Westkirchen II – TTV Mettingen

Der TTV Mettingen erhält am Samstagnachmittag die Chance, mit einem klaren Sieg beim Aufsteiger SV Grün-Weiß Westkirchen II die Tabellenführung zu erobern. In der Begegnung mit dem Tabellenfünften baut Trainer Alexander Kelsch wieder auf Lennard Stermann, der erst ein Einzel im ersten Paarkreuz verloren hat. Ansteigende Form ließ zuletzt auch Konrad Damer an Position zwei erkennen.

SV Neubeckum – TTC Lengerich

Neu motiviert stellt sich der TTC Lengerich nach dem Unentschieden gegen Amelsbüren am Sonntagmorgen beim Mitaufsteiger SV Neubeckum vor. Im Vergleich mit dem Tabellensiebten macht sich das Quartett um Ben Wiegand und Alina Witte Hoffnungen auf eine erneute Punkteteilung.

