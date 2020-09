Wie schon bei der ersten Wiederauflage des Nachbarschaftsderbys im vergangenen November trennten sich SW Lienen und Preußen Lengerich in einem vorgezogenen Punktspiel der Kreisliga A gestern Abend unentschieden. 2:2 hieß es nach 90 Minuten.

Den besseren Start erwischten die Schwarz-Weißen, die nach einem Eckstoß durch einen Kopfballtreffer von Max Rosenbusch in Führung gingen. Doch fast im Gegenzug kamen die Preußen zum Ausgleich. Nach einem Foul im Lienener Strafraum gab es Strafstoß, den Ole Schürbrock sicher zum 1:1 versenkte. Mit einem sehenswerten Distanzschuss brachte Niklas Haverkamp die Lengericher nach dem Seitenwechsel mit 2:1 in Führung. Doch zehn Minuten vor dem Ende traf Louis Hawerkamp per Foulelfmeter zum 2:2.