Was für ein Spiel, was für ein Sieg – was für eine Stimmung! Dieses 2:1 eines phasenweise brillant aufspielenden VfL gegen Hannover 96 im ersten Heimspiel der Saison 2020/21 wird lange nachhallen. Die Mannschaft von Trainer Marco Grote riss mit spielfreudigem Tempofußball 3200 Zuschauer – im ersten Heimspiel seit sieben Monaten mit Fans im Stadion – von den Sitzen.