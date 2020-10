Preußen mit Hängen und Würgen

Furchteinflößend war das nicht, was die Lengericher Preußen im Heimspiel gegen die „Zweite“ von Teuto Riesenbeck am Sonntagnachmittag ablieferten. Immerhin reichte es mit Hängen und Würgen zu einem 3:1 (1:1)-Sieg, womit der heimische Club in Schlagdistanz zur Tabellenspitze in der Kreisliga A bleibt. Um aber dem eigenen hohen Anspruch – der Aufstieg in die Bezirksliga ist das Ziel – gerecht zu werden, bedarf es in vielerlei Hinsicht einer erheblichen Steigerung.

Die Partie, in der die Rollen klar verteilt waren, stand von Beginn an unter keinem guten Stern für den vermeintlichen Favoriten Preußen, denn schon in der fünften Minute musste Flamur Zeqiri ausgewechselt werden. Der Offensivakteur hatte sich das Schultergelenk ausgekugelt. Um eine genaue Diagnose stellen zu können, wurde Zeqiri vorsorglich in die Lengericher Klinik gefahren. Und als in der 25. Minute auch noch Dominic Dohe mit Verdacht auf Bänderriss ausgewechselt werden musste, war das Konzept von SCP-Trainer Pascal Heemann frühzeitig durchkreuzt.

Die bis zu diesem Zeitpunkt von zahlreichen Fehlpässen geprägte Partie erhielt Dynamik, als Marc Siegmund in der 27. Minute den Führungstreffer erzielte, nachdem zuvor Lukas Guttek an Teutos Keeper Felix Stockmann gescheitert war.

Die Preußen blieben zwar tonangebend, doch zeigten sich ähnliche Schwächen wie zuvor schon beim 2:2 in Lienen. Der SCP hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, aber Kapital vermochte er aus dieser optischen Überlegenheit nicht zu schlagen, weil viele Aktionen zu ungenau und zu fahrig angelegt waren. Und weil die Deckung nicht immer sattelfest waren, fiel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gar der Ausgleich, als Joshua Hagemann bei einem der wenigen Riesenbecker Konter eine Unstimmigkeit in Preußens Abwehr nutzte und zum 1:1 einschob.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nicht viel. Erst ab der 55. Minute bekamen die Preußen besseren Zugriff auf das Spiel, sodass sich auch die eine oder andere Tormöglichkeit ergab. In der 57. Minute flankte Kevin Micke von der linken Außenbahn in den Strafraum. Guttek schoss flach ins rechte Eck, doch Stockmann tauchte ab und lenkte die Kugel zur Ecke. Nur eine Minute später scheiterte Guttek ein zweites Mal. Doch in der 62. Minute wurde Raphael Barkmann im Riesenbecker Strafraum freigespielt. Er nutzte die Chance und vollendete zur 2:1-Führung für den SCP.

Barkmann (64.) und der eingewechselte Timo Zimmermann (67.) hätten wenig später den Deckel draufsetzen können, doch ihre Distanzschüsse verfehlten um Zentimeter das Ziel. So blieb es bei einer Zitterpartie, weil sich die Preußen das Leben selbst schwermachten. Sie erlösten sich und ihre Fans erst in der 89. Minute, als Marc Siegmund den Treffer zum 3:1-Endstand anbrachte.

SC Preußen Lengerich: Kipp – Barkmann, Haverkamp, Schürbrock, Dohe (5. Stolz) – Rentrup (73. Dogru) – Siegmund, Becker, Micke – Akbas, Guttek (61. Zimmermann). –Tore: 1:0 Siegmund (27.), 1:1 Joshua Hagemann (45.+4), 2:1 Barkmann (62.), 3:1 Siegmund (89.).