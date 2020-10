„Für uns ist das schon eine neue Dimension“, sagt Benjamin Schmedes . Das Zitat des Sportdirektors des VfL Osnabrück fiel mit Blick auf das perfekte Leihgeschäft mit dem großen FC Barcelona , der sein Talent Ludovit Reis in dieser Saison bei den Lila-Weißen spielen lässt. Geht noch mehr?

Dabei ließ bereits der Reis-Deal aufhorchen: Dass der VfL mit dem FC Barcelona ins Geschäft kommt, ist eine Premiere. Mit dem 20-Jährigen ist nun ein Fußballer für den VfL am Ball, dem nicht nur die Macher des weltbekannten Clubs eine große Karriere zutrauen. „Ludo ist ein starker Übergangsspieler, variabel auf eigentlich allen Mittelfeldpositionen einsetzbar, mit unglaublicher Ruhe am Ball, aber auch guter Balleroberungsmentalität“, beschreibt Schmedes den in Osnabrücks Partnerstadt Haarlem geborenen Niederländer mit slowakischen Eltern.

„Mein Ziel ist, beim VfL möglichst viel Matchpraxis auf hohem Niveau zu sammeln“, sagte Reis. Für 3,25 Millionen Euro hatte Barcelona Reis im Sommer 2019 vom FC Groningen geholt. Dort hatte er schon 45 Einsätze in der erstklassigen Ere­divisie absolviert, wo er als 17-Jähriger sein Debüt gegeben hatte. Zuletzt spielte Reis in Barças B-Team in der drittklassigen „Segunda B“, trainierte aber regelmäßig mit den Stars um Lionel Messi. Schmedes hatte Reis bereits in seiner Zeit beim HSV in Groningen gescoutet. Als er nun von der Bereitschaft Barcelonas erfuhr, das Talent auszuleihen, schlug er zu. Charmante Randnotiz: Reis ist am 1. Juni 2000 geboren – an jenem Tag schaffte der VfL im legendären Sieg nach dem Elfmeterkrimi gegen Union Berlin den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Plant der VfL weitere Ergänzungen? Die Möglichkeiten dazu sind da – spülen doch die Ablösesummen für Moritz Heyer und Ex-Trainer Daniel Thioune vom Hamburger SV rund 1,2 Millionen Euro in die Kassen des VfL. Dazu kassieren die Lila-Weißen 200 000 Euro Nachschlag im Zuge des jüngst erfolgten Weiterverkaufs von Ex-Spieler Nazim Sangaré von Antalyaspor an Fenerbahce Istanbul.

In der vergangenen Saison lag der Personalkostenetat des VfL, der Grundgehälter plus Prämien der Fußballer, der Trainer und des Funktionsteams umfasst, bei etwa acht Millionen Euro. Ursprünglich hatte der VfL eine Erhöhung dieses Etats auf zehn Millionen Euro angestrebt – aber im Zuge der Corona-Krise doch lieber wieder vorsichtig mit erneut nur acht Millionen Euro geplant. Angesichts der jüngsten Entwicklungen kann der Personalkostenetat nun auf etwas mehr als neun Millionen Euro aufgestockt werden.

Das ist vielleicht noch keine neue Dimension. Aber schon ein Sprung für den VfL, der die vergangenen Saison mit dem niedrigsten Personaletat der Liga bestritt und nun dabei ist, ersten Konkurrenten auf Augenhöhe zu begegnen.