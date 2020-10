„Wir müssen uns neu orientieren“

Vor wenigen Wochen hatte Preußen Lengerichs Trainer Pascal Heemann zu Recht darauf verwiesen, dass es noch zu früh sei, um zu dokumentieren, in welche Richtung es für seine Mannschaft gehe. Inzwischen ist er ein Stück schlauer.

Nach der 1:2-Niederlage bei Teuto Riesenbeck am Sonntag ist der Zug in Richtung Tabellenspitze abgefahren – erst einmal ohne den SC Preußen . Heemann sagt angesichts dieser Entwicklung: „Wir müssen nicht das große Brot, sondern vielmehr kleine Brötchen backen.“ Was nichts anderes heißt: Der SC Preußen sieht sich in der Pflicht, seine Saisonziele nach dem verkorksten Saisonstart neu zu definieren. Von ihrem Anspruch, als einer Top-Favoriten im Kampf um den Aufstieg zu gelten, haben sich die Lengericher zunächst einmal verabschiedet.

Bleibt die Frage: Was ist da schiefgelaufen in den ersten sechs Meisterschaftsspielen? Eine endgültige Antwort auf diese Frage vermag der Coach nicht zu geben. Gezeigt hat sich im Verlauf der noch jungen Saison, dass die in Velpe erlittene Niederlage keineswegs ein „Betriebsunfall“ war. Das bestätigten die mauen Auftritte, die beim 2:2 in Lienen und jetzt beim 1:2 in Riesenbeck folgten.

Der SC Preußen betreibt in seinen Spielen oftmals großen Aufwand, hat viel Ballbesitz und dementsprechend große Spielanteile. Gewinnbringend einzusetzen vermag er diese Vorteile aber nicht. „Wir kommen zu selten in die gegnerische Box“, hatten Heemann und sein Trainer-Kollege Sascha Höwing das Kardinalproblem bereits nach dem Remis in Lienen herausgestrichen. Liegt es an der Quantität? Hat der SCP zu wenig Spieler in seinem Kader? Mitnichten! Wer sich einmal die Mühe macht und die Spieler zählt, die in den ersten sechs Saisonspielen in der Startformation standen, der kommt auf satte 22 Akteure. Das ist eine ganze Menge.

Bleibt die Frage, ob es an der Qualität liegt, die einem besseren Ergebnis im Wege stand. „Eine Frage der Qualität ist es nicht“, betont Heemann und verweist darauf, dass auch andere Spitzenclub bei vermeintlichen „Underdogs“ der Liga schon ins Stolpern geraten seien.

Das ist sicherlich richtig. Das lässt sich belegen. Fakt ist aber auch, dass sich diese Aussetzer auf einige wenige Beispiele reduzieren. Das zeigt die Tabelle. Auf Platz acht ist die Tabellenspitze für den SC Preußen schon ein gutes Stück außer Reichweite geraten. Sechs Punkte beträgt der Rückstand zu den drei punktgleichen Topclubs Teuto Riesenbeck, ISV SV II und SC Halen. Die Preußen müssen achtgeben, dass sie nicht unter Platz zehn und damit in jene Zone rutschen, deren Vereine in der zweiten Halbserie die Absteiger unter sich ermitteln.

Der Coach lässt in seinen Worten anklingen, dass das Niveau in der A-Liga vielleicht unterschätzt und das eigene überschätzt wurde. Tatsächlich klang es fast schon ein bisschen nassforsch, als zu Saisonbeginn unverblümt der Aufstieg in die Bezirksliga postuliert wurde. Aber was hätten die Trainer auch anderes sagen sollen? Diese Marschrichtung wurde auch von den Vereinsoberen vorgegeben – zuletzt auf der Jahreshauptversammlung am 14. August in deutlichen Worten.

Was bleibt jetzt zu tun? Heemann bemüht sich, eine für den weiteren Saisonverlauf veränderte strategische Ausrichtung zu formulieren. „Wir müssen uns neu orientieren. Denn als Trainer stehen wir in der Pflicht, die Spieler in Schutz zu nehmen, wenn der Druck zu groß wird.“ Recht hat er. Der SC Preußen, das sollte man nicht vergessen, ist – abgesehen von ganz wenigen Routiniers – eine junge Mannschaft, der man Zeit einräumen sollte, sich zu entwickeln. „Wir werden ab sofort nur noch von Spiel zu Spiel denken“, erklärt Heemann.

Das macht Sinn, das nimmt Dampf aus dem Kessel. Vielleicht kommt das Kreispokalspiel der zweiten Runde gegen den SC Hörstel am Mittwochabend gerade recht. Da sind die Rolle anders verteilt. Der SC Preußen gilt schon deshalb als Außenseiter, weil er gegenüber dem Bezirksligisten die klassentiefere Mannschaft auf den Rasen schickt.

Wenn am Mittwoch um 19 Uhr der Anstoß erfolgt ist, sollten die Köpfe frei sein. Vielleicht trägt das ja dazu bei, das Potenzial, das durchaus in dieser Mannschaft steckt, zu fördern.