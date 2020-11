Pascal Heemann ist nicht mehr Trainer des Kreisligisten Preußen Lengerich . Das hat der Verein offiziell mitgeteilt.

Vorstandssprecher Uwe Meyer schreibt im Namen des Vereins: „Auf eine vorzeitige Auflösung des bis zum Saisonende laufenden Vertrages haben sich Pascal Heemann und der SC Preußen Lengerich jetzt geeinigt. Pascal Heemann hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass am Saisonende für ihn Schluss ist. Aufgrund der aktuellen Situation (Corona), hat man sich im beiderseitigen Einvernehmen entschlossen, diesen Schritt vorzuziehen, damit der Verein die Planung für die Zukunft weiter intensivieren kann.

Der Verein bedankt sich bei Pascal für seine gute und immer leidenschaftliche Arbeit für den Verein. Wir hoffen, dass wir Pascal in naher Zukunft wieder in die Vereinsarbeit mit einbinden können.“

Pascal Heemann wird in der Mitteilung so zitiert: „Ich bedanke mich sehr für die tolle Zusammenarbeit bei allen Beteiligten Personen, besonders bei der Mannschaft und meinem Trainerkollegen Sascha Höwing .“

Nach seinem Engagement als Cheftrainer beim Nachbarn SW Lienen, kehrte Heemann im Juni 2018 zunächst als Co-Trainer zur damaligen Bezirksliga-Mannschaft zurück nach Lengerich. Nach der Trennung vom damaligen Cheftrainer Sebastian Ullrich im Oktober 2018, übernahm er dann den Posten des Cheftrainers, konnte den Abstieg in die Kreisliga A allerdings nicht mehr verhindern. Im Sommer 2019 leitete er zusammen mit Sascha Höwing einen Neuaufbau ein, mit dem Ziel verstärkt auf die eigenen Nachwuchsspieler unseres Clubs zu setzten. Die erste Spielzeit beendeten Team und Trainer am Ende auf Platz 6, nach anfänglichen Startschwierigkeiten und bis zum Saisonabbruch Mitte März aufgrund der Corona Pandemie. In der aktuellen Saison, wollte Heemann mit seinem Trainerkollegen Sascha Höwing mit um die Meisterschaft spielen.