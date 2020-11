Kilometer fressen – mit Spaß für die gute Sache

Lengerich/Tecklenburger Land -

Neun Tage hintereinander lang so viele Kilometer laufen, schwimmen, walken oder Radfahren wie man will – und das alles für einen guten Zweck? Bei der 7C-Run-Challenge ist das möglich. Der nächste Start ist am 28. November., Virtuell geht es dann nach Asien, berichtet Teamleiter Christian Conermann aus Lengerich.