Sternstunden und Tiefschläge

Wären Zuschauer zugelassen, dann wäre das Hamburger Volksparkstadion am Montag wohl ausverkauft. Zweitliga-Spitzenreiter HSV empfängt um 20.30 Uhr den VfL Osnabrück – aufgrund der besonderen Umstände leider ohne Besucher. Dennoch elektrisiert das Nordderby die Fans in beiden Lagern. Vor allem zu jenen Zeiten, als die Oberliga Nord die höchste deutsche Spielklasse war, lieferten sich der VfL und der HSV heiße Duelle – meistens mit dem besseren Ende für den HSV. Doch die Bilanz der jüngeren Vergangenheit spricht für den VfL, für den es nach den Tiefschlägen in der Oberliga in Pokal und 2. Liga Sternstunden gab.

Die Wege der beiden Clubs trennten sich mit der Einführung der Bundesliga im Jahr 1963. Werder Bremen und der HSV, die beiden Platzhirsche aus dem Norden, waren für die neue deutsche Eliteliga fest gebucht. Auch der VfL hatte es in der letzten Oberliga-Saison 1962/63 in der Hand, in den Kreis der Gründungsmitglieder der Bundesliga aufgenommen zu werden. So behaupteten sich die Osnabrücker nach Abschluss der Hinserie hinter Werder und dem HSV auf Platz drei. Doch in der Rückrunde brach die Mannschaft ein, landete auf Platz sieben und verpasste die Qualifikation für die Bundesliga. Der dritte Startplatz für die Beletage des deutschen Fußballs ging an Eintracht Braunschweig.

Die Saisonspiele gegen den HSV hatte der VfL jeweils mit 1:3 verloren, wobei in beiden Spielen ein gewisser Udo Lattek den Treffer für die Lila-Weißen erzielt hatte. Der spätere Welttrainer war im Sommer 1962 vom VfR Wipperfürth zum VfL gestoßen. Die Region war ihm nicht unbekannt, denn von 1955 bis 1958 hatte Lattek an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster ein Lehramtsstudium in den Fächern Sport und Anglistik absolviert. 1962 unterrichtete der gebürtige Ostpreuße vier Monate am Gymnasium Canisianum in Lüdinghausen, ehe er sich als Vertragsspieler beim VfL verdingte. In Osnabrück erzielte Mittelstürmer Lattek in zwei Jahren 34 Treffer für den VfL.

Die Lila-Weißen zogen aber nicht nur in der letzten Oberliga-Saison gegen den HSV den Kürzeren. Auch sonst war für die Osnabrücker gegen die „Rothosen“ meist nicht viel zu holen. So verlor der VfL nach dem Ende des 2. Weltkriegs in zehn Punktspielen der Oberliga Nord sieben Mal gegen die Hamburger. 1947 (1:1) und 1950 (3:3) gab es zwei Unentschieden.

Der einzige Sieg – ein 2:0 – datiert vom 30. April 1961. Diese zwei Punkte holten die Osnabrücker jedoch nicht auf dem Feld, sondern am Grünen Tisch. Der HSV stand zu diesem Zeitpunkt längst als Meister der Oberliga Nord fest. Weil er am 3. Mai ein Entscheidungsspiel gegen den FC Barcelona um den Einzug ins Endspiel des Europapokalwettbewerbs der Landesmeister – dem Vorläufer der Champions League – im Brüsseler Heyselstadion zu bestreiten hatte, verzichteten die Hamburger auf das Spiel gegen den VfL und schenkten die Punkte kampflos her.

Nach der Einführung der Bundesliga dauerte es 26 Jahre, bis der VfL wieder ein Pflichtspiel gegen den HSV absolvieren durfte. Am 25. September 1988 führte der DFB-Pokalwettbewerb die beiden Vereine wieder zusammen. Damals siegte der „Bundesliga-Dino“ durch einen frühen Treffer von Thomas von Heesen mit 1:0.

Das war allerdings die vorerst letzte Niederlage, die der VfL in einem Pflichtspiel gegen die Hamburger zu beklagen hatte. Zumindest den VfL-Fans wird das denkwürdige DFB-Pokalspiel am 23. September 2009 noch in guter Erinnerung sein. Der damals in der 3. Liga beheimatete und von Karsten Baumann trainierte VfL führte nach Treffern von Niels Hansen und Benjamin Siegert bis zur 77. Minute mit 2:0 gegen den Top-Club, ehe die Hamburger durch späte Treffer von Mladen Petric und Piotr Trochowski zum 2:2-Ausgleich kamen. Da es auch nach der Verlängerung noch keinen Sieger gab, musste die Entscheidung im Elfmeterschießen herbeigeführt werden. Dabei avancierte VfL-Keeper Tino Berbig zum Helden an der Bremer Brücke. Er parierte die Elfmeter von Robert Tesche und Petric und ebnete dem VfL mit dem 4:2-Sieg den Weg in die dritte Pokalrunde.

Auch am 13. August 2017 jubelten die Osnabrücker in der ersten Runde des DFB-Pokalwettbewerbs nach einem 3:1-Erfolg. Halil Savran, Marc Heider und Ahmet Arslan, der gerade mit Holstein Kiel für eine Pokalsensation gegen den FC Bayern gesorgt hat, trafen damals für den Drittligisten.

Schließlich blieben die Lila-Weißen auch in den beiden Zweitliga-Vergleichen gegen den HSV in 2019/20 ohne Niederlage. Dem begeisternden 2:1-Sieg nach Toren von Niklas Schmidt und David Blacha bei einem Gegentreffer von Sonny Kittel am 29. November 2019 ließ der VfL im Rückspiel in Hamburg am 16. Juni 2020 ein 1:1-Remis folgen. Der heutige HSVer Moritz Heyer erzielte den Ausgleich.

Somit ist es nun schon über 32 Jahre her, dass sich die Osnabrücker den Hanseaten in einem Pflichtspiel geschlagen geben mussten. Hält die Serie auch am Montag bei der Neuauflage des Derbys?