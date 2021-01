Gleich vier Aktive haben in der Disziplin Laufen über 200 Kilometer in nur neun Tagen zurückgelegt. „Einen Marathon zu laufen, ist schon etwas Besonderes“, sagt Christian Conermann , der Teamleader von „Gemeinsam Stark“ aus Lengerich. Acht Mal einen Marathon in neun Tagen zu laufen ist etwas absolut Außergewöhnliches. Das bewies Monika Tegge-Walderstein (52) aus Norderstedt mit absolvierten 356,57 Kilometern. Nicht verwunderlich, dass sie mit über 100 Marathonläufen im Jahr 2020 zu den Top 20 besten Ultra-Läuferinnen in Deutschland gehört.

Durch den ausgeprägten Teamgeist hat es „Gemeinsam Stark“ mit 6063,53 Kilometern auf Platz eins bei der Hauptdisziplin Laufen geschafft. Dabei hat das Team einen Vorsprung von 2496,52 Kilometern Vorsprung auf die zweitplatzierte Mannschaft „Rückenwind“ zu verbuchen – ein herausragendes Ergebnis.

„Gemeinsam Stark“ lag zudem beim Radfahren und beim Trailrun vorne und landete auf Platz zwei bei den Inlinern und beim Laufen mit Hund. Den dritten Platz gab es beim Wandern und Mountainbiking in der Challenge Antarktis. Die 7Crun-Sonderserie „Trailrunning Extra“ führt das Team nach wie vor mit Platz eins mit 552 Läufen, 6483,87 Kilometern und 91 810 Höhenmetern an. Den Mount Everest (8848 Meter) lief die Mannschaft somit über zehn Mal hinauf.

Inzwischen wurde ein eigenes Team-Logo entworfen, und zusammen mit 7Crun-Fashion sind jetzt Lauf- und Radfahrjacken sowie Lauf-Shirts, Longsleeves und vieles mehr zu bekommen.