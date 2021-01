Osnabrück -

Von Heiner Gerull

Der VfL Osnabrück kassierte am Freitagabend die dritte Niederlage in Serie – in Heimspielen war es bereits die fünfte, die die Lila-Weißen mit dem 0:1 gegen den FC Erzgebirge Aue hinnehmen mussten. Die Osnabrücker verloren, weil sie in Halbzeit eins zu gehemmt agierten und erst in der zweiten Leidenschaft entwickelten – das war zu spät.