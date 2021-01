Viel versucht, unter dem Strich aber nichts erreicht. Klar, dass die Stimmung bei Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück nach dem 0:1 (0:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth am Dienstagabend im Keller war. Schließlich war es schon die sechste Heimniederlage in Folge und die vierte Pleite in Serie.