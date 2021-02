Der Defensivallrounder kommt von der Spvg. Niedermark und ist aktuell noch in der U 19-Bezirksligamannschaft der Niedersachsen aktiv, heißt es auf der Homepage des SC Preußen . Als Kapitän erzielte er dort in den bis zur Corona-Pause fünf ausgetragenen Ligaspielen drei Treffer. „Ich kenne Malte schon sehr lange. Er ist sehr ehrgeizig“, wird Trainer Sascha Höwing auf der SCP-Homepage zitiert.. „Er verfügt schon jetzt über eine gute Spielübersicht und versucht immer 100 Prozent zu geben. Zudem ist er auf mehreren Positionen und auch im Mittelfeld einsetzbar und wird sehr gut in unsere Mannschaft passen“, ist sich Höwing sicher. Weitere Neuzugänge sollen in absehbarer Zeit folgen.