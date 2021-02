Durch die bewältigten 8 345 Kilometer reichte es für Platz eins beim Laufen, Trail Running und Inline Skaten. Beim Laufen mit Hund, Radfahren, Wandern und Mountainbiking sprang Platz drei heraus.

Mittlerweile ist Gemeinsam Stark auf 183 Sportlerinnen und Sportler angewachsen. „Wir haben Spaß an der Bewegung und die Teilnahme bei www.7crun.com/de/ ist absolut kostenlos. Vor allem, es kann jeder bewegungsaktive Mensch mitmachen, egal in welchem Alter, Geschwindigkeit oder Entfernung. Versüßen kann sich jeder seine Leistung mit einer außergewöhnlichen Medaille“, sieht Christian Conermann als Grund für den starken Zuwachs an.

Zwei neue Langzeitserien gibt es bei 7Crun, eine Schritte Challenge und eine Laufen Competitionserie. Beide sind am 1. Februar gestartet und gehen bis zum Ende des Jahres. In der Sonderserie Trailrunning Extra, die noch bis zum 15. März läuft, führt Gemeinsam Stark mit deutlich mit 997 Läufen, 11 683 Kilometern und 162 737 Höhenmetern.

Christian Conermann ist besonders stolz auf die Leistungen der Kinder. „Gerade in den aktuellen Zeiten brauchen die Menschen einen Hoffnungsschimmer, ein Licht am Horizont. Unser Teamspirit vermittelt das und treibt die Menschen zu unglaublichen Höchstleistungen an. Unser Team Gemeinsam Stark freut sich auf jede weitere Verstärkung“, sagt Christian Conermann.

Die nächste Challenge Nordamerika, die dem Land Kanada gewidmet ist, beginnt am 27. Februar und geht bis zum 7. März (weitere Infos im Internet unter www.team-gemeinsam-stark.de. Fragen gerne per E-Mail an info@team-gemeinsam-stark.de).

Nachfolgend ausgewählte Topplatzierungen des Teams Gemeinsam Stark:

Laufen:Pia Töpel (1. U 16), Timur Yilmaz (2. U 12), Natascha Engmann (1. W 40), Marcel Henke (1. M 35), Manuela Schöffel (1. W 55), Bärbel Woche (2. W 60), Cindy Schäfer (3. W 20) und Mark Stenzel (3. M 45).

Laufen mit Hund: Natascha Trost (2.W 40), Andrea Weißenfels (3. W 50) und Aynur Yilmaz (Osnabrück, 3. W 35).

Wandern: Monika Tegge-Walderstein (11 W 50) mit Maren Rosenauer (3. W 30), Ehepaar Sylvia (3. W 50) und Günter Rasche (3. M 55).

Radfahren: Laurena Engmann (1. U 12), Maren Rosauer (1. W 30), Elke Hoffart (1. W 60), Sylvia Rasche (2. W 50). Lars Kirsfelds, Ultraläufer aus Bielefeld (3. M 45).

TrailRunning: Manuela Schöffel (1. W 55), Daniela Hecker (1. W 40), Cindy Schäfer (1. W 20), Andrea Baum (1. W 35), Katharina Willms (1. W 40).

Mountainbike: Martina Reeck (Ibbenbüren, 2. W 35), Daniela Hecker (2. W 40), Eva Sielschott (Melle, 3.).

Inline Skaten:Theresa Wieker (Hörstel, 1. U 18), Laurena Engemann (1. U 12).

Walking: Anna Winkler (3. W 35).