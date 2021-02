Fulland keine Dauerlösung – aber er genießt volles Vertrauen

Erst die 0:1-Niederlage in Darmstadt, einen Tag später die Freistellung von Trainer Marco Grote und dessen „Co“ Deniz Dogan und am gleichen Tag die Beförderung von Florian Fulland zum Interims-Chefcoach – Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück blickt auf eine turbulente Woche zurück, die mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag ihren Abschluss findet.

„Wenn man einen Cheftrainer freistellen muss, dann ist das nie ein gutes Zeichen für einen Verein“, lauteten die Worte von Benjamin Schmedes, mit denen der Geschäftsführer Sport beim VfL die virtuelle Pressekonferenz Freitagvormittag einleitete. Die Fragen, die sich an Fulland richteten, bezogen sich auf seine Beförderung und das Spiel am Samstag. Doch zwangsläufig drehte sich in dieser Runde auch vieles darum, wie es beim VfL nach der Trennung von Grote weitergeht.

„Es war eine sehr intensive Woche. Aber wir sind sehr gut vorbereitet und treten an, um drei Punkte zu holen“, sagte Fulland mit Blick auf die Partie gegen den 1. FC Heidenheim.

Drei Trainingseinheiten hatte er bis Freitagvormittag absolviert, um die Mannschaft auf die schwere Aufgabe gegen den letztjährigen Zweitliga-Dritten, der im Sommer in den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Bundesliga gegen Werder Bremen knapp den Kürzeren gezogen hatte, vorzubereiten. Viele Gespräche habe er geführt, in denen „die Spieler sehr positiv auf mich reagiert haben.“ Er wolle seine eigenen Ideen einbringen und hoffe, dass erste Ansätze am Samstag zu erkennen seien. „Mein Augenmerk richtet sich nur darauf, dass wir unsere Stärken ins Spiel einbringen“, verkündete der gebürtige Detmolder.

Höchste Zeit wäre es in der Tat, den Abwärtstrend zu stoppen. Sieben Spiele hat der VfL am Stück verloren. Der letzte Sieg datiert vom 3. Januar, als die Lila-Weißen beim damaligen Spitzenreiter Holstein Kiel mit 2:1 gewannen. Den letzten Heimerfolg gab es am 31. Oktober beim 2:1 gegen den SV Sandhausen.

Fulland informierte, dass die drei Rekonvaleszenten Sebastian Klaas, Jay-Roy Grot und David Buchholz gegen Heidenheim ebenso fehlen werden wie Etienne Amenyido, Luc Ihorst (muskuläre Probleme im Leistenbereich) sowie Kevin Wolze (Rippenverletzung). Gut möglich, dass Christian Santos in der Startelf steht. Auch Marc Heider könnte ein Kandidat sein.

In welcher Funktion der bisherige A-Junioren-Bundesligacoach Fulland beim VfL künftig eingebunden sein wird, bleibt abzuwarten. Derzeit absolviert der 36-Jährige an der DFB-Akademie in Hennef den Fußball-Lehrer-Lehrgang. Eigentlich sei für ihn in dieser Woche dort Präsenzpflicht gewesen, wie er am Freitag mitteilte, doch nach Absprache mit Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski durfte er angesichts der besonderen Umstände beim VfL die Woche in Osnabrück verbringen.

Schmedes betonte, dass er keine Sorge habe „in dieser Konstellation in das Spiel gegen Heidenheim und Sandhausen zu gehen.“ Gleichwohl bestätigte er, dass er Gespräche mit Nachfolgekandidaten führe. Zeitlich will er sich dabei nicht unter Druck setzen lassen. „Ich halte nicht den Zeitpunkt, sondern das Inhaltliche für entscheidend. Meine Pflicht ist, das Bestmögliche für den Verein herzustellen. Daran arbeite ich.“