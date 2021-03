Das Rätselraten hat ein Ende, die Entscheidung ist gefallen, wie es nach der Trennung von Marco Grote bei Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück weitergeht. Mit Markus Feldhoff präsentierte der VfL Osnabrück am Mittwoch einen neuen Trainer, der vielen Osnabrücker Fußballanhängern noch in (guter) Erinnerung sein dürfte. Als Stürmer hatte er einigen Anteil daran, dass die Lila-Weißen drei Jahre nach dem Abstieg in die Regionalliga Nord am Ende der Saison 2006/07 den Wiederaufstieg in die 2. Liga schafften. Nun tritt Feldhoff mit dem Auftrag an, den VfL in den verbleibenden elf Spielen in der 2. Liga zu halten. Einige Namen waren an der Gerüchtebörse gehandelt worden, wer die Nachfolge vom Marco Grote antreten könnte.