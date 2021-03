Für den VfL Osnabrück und den FC St. Pauli endete am vergangenen Spieltag eine Serie. Der VfL stoppte beim Debüt von Trainer Markus Feldhoff mit dem 1:1 beim 1. FC Nürnberg eine Negativ-Spirale von neun Niederlagen am Stück. Der FC St. Pauli hatte vor dem 0:2 gegen den SC Paderborn am vergangenen Montag sechsmal in Folge nicht verloren. Wie geht es für beide Clubs weiter? Nicht nur die Antwort auf diese Frage verleiht der Neuauflage des Derbys der alten Nordrivalen am Sonntag im Stadion an der Bremer Brücke prickelnde Vorzeichen. Markus Feldhoff ließ in der Pressekonferenz am Freitag anklingen, dass das Remis in Nürnberg allenfalls ein Anfang gewesen sein konnte.