Sascha Höwing macht aus seinem Herzen keine Mördergrube, wenn er seinen Wunsch hinsichtlich des weiteren Saisonverlaufs in der Kreisliga A formulieren soll. „Am sinnvollsten wäre es“, sagt der Trainer des SC Preußen Lengerich, „die Serie zu annullieren. Es fällt zunehmend schwerer, die Spieler bei Laune zu halten, wenn sie nicht wissen, wann und ob es in dieser Saison weitergeht.“ Ähnlich unbefriedigend empfinden auch andere Trainer den Status quo im Amateurfußball. Es herrscht allgemeine Ratlosigkeit. Und ein Ende der Hängepartie ist nicht in Sicht. „Würde jetzt ein Schlussstrich gezogen, dann könnten wir den Blick auf die neue Saison richten.