Es ist angerichtet: Auch wenn keine Zuschauer zugelassen sind – die 79. Auflage des Nord-Klassikers zwischen dem VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig am Sonntag elektrisiert die Fans in beiden Lagern. Allein die sportliche Lage der beiden abstiegsbedrohten niedersächsischen Fußball-Zweitligisten verleiht der Partie eine gehörige Portion Brisanz. Es geht um drei Punkte, aber auch ums Prestige. In jüngster Vergangenheit hatte der VfL stets das bessere Ende für sich. Das war aber nicht immer so.