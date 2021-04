Der VfL setzt seine negative Heimserie in der 2. Fußball-Bundesliga fort und steuert weiter dem Abstieg entgegen. Mit 0:3 (0:1) unterlagen die Osnabrücker an der Bremer Brücke gegen Fortuna Düsseldorf und kassierten dabei die zwölfte Heimniederlage in Folge. Den traurigen Rekord hatte der VfL schon beim 0:4 gegen Eintracht Braunschweig vor einer Woche für sich alleine. Zehn Heimniederlagen am Stück, das hatte es in der Geschichte derBundesliga noch nie gegeben. Gegen Regensburg (0:1) und nun gegen die Fortuna, baute der VfL diese vermaledeite Serie sogar noch aus. Dabei setzten die Osnabrücker zu Beginn das erste Zeichen, dass sie endlich den Heimfluch durchbrechen wollten.