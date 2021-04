Die Konkurrenz hat am Freitagabend gepatzt. Dem VfL Osnabrück bietet sich somit im Heimspiel gegen Holstein Kiel Samstagmittag die Chance, daraus Kapital zu schlagen. Es ist eine Herkulesaufgabe, vor der das Team von Trainer Markus Feldhoff steht, aber mit einem Sieg gegen die „Störche“ hätte es der VfL wieder in eigener Hand, den Klassenerhalt zu bewerkstelligen. Die Situation hat sich jedenfalls nach der Niederlage von Eintracht Braunschweig (0:2 gegen Aue) und dem 2:2-Remis der Würzburger Kickers in Karlsruhe seit Freitagabend schlagartig verbessert. Die Frage, die auf eine Antwort wartet, lautet: Wie gehen die Osnabrücker mit dieser Situation um? Trainer Markus Feldhoff ist kein Freund großer Worte.