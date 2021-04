Der TV Hohne und der Golfclub Tecklenburger Land sind zwei etablierte, mitgliederstarke Vereine in Lengerich, die ein Problem umtreibt. Da sie jedoch erkannt haben, dass ihnen ein partnerschaftliches Miteinander am ehesten hilft, sind sie der Lösung schon ein ganzes Stück nähergekommen. Ab sofort machen der TV Hohne und der GC Tecklenburger Land gemeinsame Sache. Nicht vereinsrechtlich, sondern vielmehr hinsichtlich ihres Zielprofils. Das strategische Konzept sieht vor, dass Jugendliche des TV Hohne im Alter zwischen acht und 14 Jahren ab sofort kostenlose Schnupperkurse beim GC Tecklenburger Land belegen können. Thomas Braumann sitzt im Clubraum des Vereins und genießt den fantastischen Ausblick auf die Neun-Loch-Anlage an den Ausläufern des Teutoburger Waldes.