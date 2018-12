Mit den Kurzbahnmeisterschaften des Schwimmbezirks Nordwestfalen stand für das Schwimm-Team von SW Lienen der letzte Wettkampf des Jahres im Zentralbad in Gelsenkirchen an. Um in der Ruhrgebietsstadt starten zu können, mussten Qualifikationszeiten erfüllt werden, was einigen Schwarz-Weißen gelungen war. Ruben Borgmann, Nico Düing und Lea Licher hatten die Norm zwar auch erfüllt, konnten am Wochenende aus privaten Gründen aber nicht starten. So versuchte sich in Gelsenkirchen nur einen Lienener Quartett.

Jakob Menkhaus hatte die geforderten Normen auf mehreren Strecken erfüllt und steigerte die im bisherigen Jahresverlauf gezeigten Leistungen. Über 100m Rücken und 200m Lagen reichten seine neuen persönlichen Bestzeiten (1:10,64 min. und 2:31,58 min.) jeweils zu Platz fünf in der Jahrgangswertung. Auch über 100m Schmetterling schlug Jakob als Fünfter an. Da er über 100m Freistil erst zum zweiten Mal die magische Grenze von einer Minute geknackt hatte (59,49 sec.), freute er sich auch über Platz sieben und konnte die nicht ganz zufriedenstellenden Leistungen bei seinen weiteren Starts über 50m Schmetterling und 50m Freistil verschmerzen.

Jan-Henrik Huneke hatte sich ebenfalls über mehrere Strecken qualifiziert, ging aber schulisch bedingt nur am Samstag an den Start. Dies lohnte sich dennoch, da über die 100m Rücken mit 1:12,83 min. eine persönliche Bestzeit auf der Anzeigetafel stand (Platz vier in der Jahrgangswertung). Auch Lukas Licher hatte sich über 100m Rücken qualifiziert. In der Wertung der Erwachsenen sicherte er sich in 1:12,65 min. den Titel des nordwestfälischen Jahrgangsmeisters.

Medaillen gab es auch über die 50m Schmetterling (Platz zwei) und 50m Rücken (Platz drei), wobei in Rücken in 32,87 sec. sogar eine persönliche Bestzeit heraussprang.

Neben den Einzelstrecken wurden zudem noch die Bezirksmeister in den Mixed-Staffeln ermittelt. Dabei musste mindestens ein männlicher und ein weiblicher Teilnehmer am Start des Viererteams stehen. Neben Jan-Henrik, Lukas und Jakob komplettierte Lea Risse das Lienener Quartett als Freistilschwimmerin in der vier Mal 50m Lagenstaffel. In einem Teilnehmerfeld von zehn Teams stand hier für die Schwarz-Weißen ein guter siebter Platz vor Teams aus Münster, Marl und Herten auf dem Ergebnisbogen.

Die NW-Meisterschaften bildeten somit den gelungenen Abschluss eines sehr erfolgreichen Jahres, in dem neben einigen Titeln auf Kreis- und Bezirksebene besonders stetige Verbesserungen der persönlichen Bestzeiten erreicht wurden. Die Leistungen weiter zu steigern, ist für 2019 das Ziel.