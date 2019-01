Start für SW Lienen ins neue Jahr gelungen

Da der letzte Wettkampf des Jahres 2018 am zweiten Adventswochenende stattfand, lag eine sechswöchige Pause hinter dem Schwimmteam von SW Lienen, ehe diese am vergangenen Wochenende mit dem 14. Mittelstreckenvergleich in Münster beendet wurde. Allerdings hatte die Grippewelle auch vor den Lienenern nicht Halt gemacht, so dass Birte Borgmann und Lea Licher ihre Starts absagen mussten. So machte sich mit Lea Risse, Ruben Borgmann, Jakob Menkhaus, Jan-Henrik Huneke und Lukas Licher nur ein fünfköpfiges Team auf den Weg nach Münster, unterstützt durch Kampfrichterin Julia Schmitte. Die Fünf zeigten sich jedoch in guter Frühform und schlossen nahtlos an die guten Leistungen des Vorjahres an.

Lea Risse(Jahrgang 2003) erzielte bei ihren beiden Starts über 100m Freistil und 200m Rücken zwei neue persönliche Bestzeiten (1:13,42 min und 2:55,57 min) und schaffte zu diesem frühen Zeitpunkt bereits die Qualifikation für die Bezirksmeisterschaften. Dies gelang auch Ruben Borgmann (2003), der mit den 100m Freistil und Schmetterling sowie den 200m Rücken drei Starts absolvierte. Während er auf den 100m Strecken in den Bereich seiner persönlichen Bestzeiten schwamm, toppte Ruben diese über 200m Rücken (2:49,70 min), was einen guten achten Platz in seinem Jahrgang bedeutete.

Jakob Menkhaus (2001) und Lukas Licher (1990) starteten über die gleichen Strecken wie Teamkollege Ruben. Beide erzielten über 200m Rücken ebenso neue Bestzeiten und reihten sich auf Platz fünf und sieben ein. Jakob knackte über die 100m Freistil mit 59,66 sec. zudem erneut die Schallmauer von einer Minute und freute sich zurecht über die Qualifikation zu den NW-Meisterschaften.

Das Erreichen der Pflichtzeiten für die Bezirksmeisterschaften war auch das Ziel von Jan-Henrik (1999). Dieses verpasste er über 200m Rücken und 200m Brust zwar um ein paar Zehntel denkbar knapp, durfte sich auf der Rückenstrecke aber dennoch mit einer neuen persönlichen Bestzeit (2:40,89) und Platz sechs zwischen seinen Teamkollegen Jakob und Lukas zufrieden geben. Ein starker sechster Platz stand auch über die 200m Brust (2:51,18) zu Buche.

Mit der Gewissheit bereits wieder eine gute Form zu haben, verließen die Lienener das Stadtbad Mitte in Münster nach einem langen Wettkampftag positiv gestimmt. Da an den nächsten Wochenenden bereits weitere Wettkämpfe, unter anderem am 2. Februar im Lengericher Hallenbad stattfinden, bestehen somit weitere Chancen, schnelle Zeiten zu schwimmen.