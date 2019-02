Hier konnten die Lienener abermals auf den Sprintstrecken über 50m und auch über 100m Lagen überzeugen. Allen voran Lea-Sophie Risse (Jg. 2003). In der Gesamtwertung des Jahrganges belegte sie unter 14. Teilnehmerinnen den 2. Platz und zeigte sich auf allen Strecken deutlich verbessert. Birte Borgmann, die im gleichen Jahrgang startete, wurde gute Siebte. Auch die jüngste Lienenerin Nina Hilgemann (2010) platzierte sich in der Gesamtwertung mit Platz 10 im guten Mittelfeld. Gleiches gelang Lia Rademacher (2007) mit Rang 12.

Ruben Borgmann (2003) blieb mit Platz 4 nur knapp die sogenannte Holzmedaille. Jakob Menkhaus (2001) und Jan-Henrik Huneke (1999) wurden in der Wertung der Jahrgänge 2001 und älter gewertet. In einem 16 Teilnehmer starken Feld wurde Jakob Vierter und Jan-Henrik Sechster. Lukas Licher (1990) startete mit den Jungs in den 4x50m Freistil- und Lagenstaffeln. Hier konnte sich das Team über gleich zwei Podestplatzierungen freuen. In Freistil belegten sie den 3. Platz. Silber gab es in Lagen zu feiern.

Am Sonntag, 17. Februar, finden im Hallenbad Lienen ab 13.30 Uhr die Vereinsmeisterschaften für 2018 statt. Amtierende Vereinsmeister sind Lea-Sophie Risse und Jakob Menkhaus. Die älteren Schwimmer starten über 100m Strecken und die 200m Lagen, die Jüngeren über die halbe Distanz. Am Ende des Tages dürfen sich die Sportler Vereinsmeister nennen, die über alle Lagen konstant gute Leistungen im Becken bringen.

In Sonderwertungen werden die Jüngsten und die Ältesten gewertet. Der Schwimmnachwuchs hat die Möglichkeit, sein Können beim 25m Anfängerstart zu zeigen. Die Masters (ab 20 Jahren) können über die 50m Strecken und 100m Lagen an den Start gehen. Es werden spannende Rennen erwartet, zu denen alle Interessierten herzlich ins Lienener Bad eingeladen sind.