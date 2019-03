Im Anschluss berichtet Birgit Krumme , Vorsitzende der Abteilung Turnen, über die Aktivitäten. In Kattenvenne nehmen über 200 Aktive an den Kursangeboten teil. Großen Zuspruch finden die Fitness-Angebote, aber auch die Schwimm- und Trampolinkurse sowie das Eltern-Kind-Turn stehen bei den Vereinsmitgliedern hoch im Kurs. Krumme machte schon jetzt auf den „Tag des Kinderturnens“ aufmerksam, der am 10. November stattfinden wird.

Handballobmann Stefan Hülsmeier berichte das Neuest aus der Handballsparte. Stolz präsentierte er die aktuellen Ergebnisse im Jugend- und Seniorenbereich. Viele Mannschaften belegen in ihren Ligen die vordersten Plätze in den Tabellen. Neben dem normalen Handballbetrieb ließ er den Zuhörern an den weiteren Planungen, wie zum Beispiel Trainer-Lehrgänge, Handball-Feriencamp und der Neuauflage des Beach-Handballturniers, teilhaben.

Mit 52 Erwachsenen und 13 Jugend-Spielern ist die Tennisabteilung die kleinste Abteilung des Vereins. Dennoch können sich die Leistungen der Sportler sehen lassen. Frederike Blanke gewann im vergangenen Sommer die Vize-Kreismeisterschaft und die Herren 40 belegten in der Winterrunde einen hervorragenden zweiten Tabellenplatz.

Für die Jugend-Abteilung übernahm Andre Lindemann und ließ das letzt jährige Ferienlager mit 52 Kindern und 18 Betreuern im sauerländischem Bruchhausen Revue passieren. Die begeisterten Kinder erlebten abwechslungsreiche und kurzweilige Tage.

„Der Verein steht gut da und ist gesund“, so kurz und knapp lässt sich der Kassenbericht von Tobias Schmitte zusammenfassen. Keine Überraschungen gab es hinsichtlich der Wahlen. Pascal Stein genießt weiterhin das Vertrauen der Mitglieder und geht als 1. Vorsitzender voran. Auch die weiteren zur Wahl stehendenden Vorstandskollegen wurden in ihren Ämtern bestätigt. Im Anschluss nahm sich Stein Zeit und ehrte langjährige Vereinsmitglieder. Bei leckerem Grünkohl ließen alle Anwesenden einen harmonischen Abend ausklingen.