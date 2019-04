Doch auch in der Hitze im Borghorster Kombi-Bad gab es für die jungen Nachwuchsschwimmer beim 30. Kükenschwimmen allen Grund mit der Sonne um die Wette zu strahlen. Allen voran Ben Dölling (Jg. 2010, Platz drei in 50m Brust) und Theresa Löchter (2013, Platz zwei in 25m Freistil und Platz drei in 25m Brust), die die besten Ergebnisse einfuhren.

Tim Bruns (2012), Mina Dölling (2013), Merle Oeljeklaus (2012) und Enya Osterhaus (2013) starteten wie Theresa beim 25-Meter-Anfängerstart. Tim landete in Freistil und Brust in den Top Zehn, Mina in Rücken sogar auf Platz fünf. Für Merle und Enya war ein sechster Platz in Freistil das beste Ergebnis.

Emma Löchter und Lasse Hansen (beide 2010) gingen mit Trainingskollege Ben über die 50-Meter-Strecken an den Start. Dabei bewies Lasse seine stetig guten Trainingsleistungen mit einer neuen Bestzeit und Platz neun in Freistil. Für Emma stand am Ende jeweils Platz sieben in Brust und Freistil zu Buche, wobei mit schnelleren Wenden noch mehr drin gewesen wäre.

Während einige der „Schwimmküken“ erfolgreich erste Wettkampfluft schnuppern konnten, vertraten zeitgleich die erfahrenen Wettkampfschwimmer die Lienener Vereinsfarben in der Pferdestadt Warendorf.