Mit einem 29:19 (14:10)-Sieg im Nachholspiel gegen die Ibbenbürener SV hat der TV Kattenvenne am Sonntagabend den zweiten Platz i nder Handball-Bezirksliga untermauert. Wie aus einem Guss kam der TVK perfekt in die Partie, der 9:2-Zwischenstand machte das deutlich. „Was danach kam war Bezirksliga Mittelmaß, wir schalteten drei Gänge zurück und ließen die ISV zurück ins Spiel. Anders als im Hinspiel kamen die Ibbenbürener glücklicherweise auf Grund eigener Unzulänglichkeiten aber für zwei Punkte so gar nicht in Frage“, beschrieb TVK-Coach Florian Schulte das weitere Geschehen. „Den Sieg nehmen wir mit und bereiten uns nun auf das Derby in Lengerich vor.“ Dort ist der TVK am 28. April um 17 Uhr in der Dreifachhalle zu Gast.

Tore: Reiser (6/2), N.Poster (6), Segger (5), M. Poster (3), Kipp (3), Bovenschulte (2), Glasnek (2), Klassen (1) und Alke (1).