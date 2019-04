Am Eröffnungstag in Hagen a.T.W. gewann der Lienener auf SL Brazonado das erste Springen um den Preis der Performance Sales International GmbH. Das Lienener Paar legte mit einem Nullfehlerritt mit 63,09 Sekunden die schnellste Zeit vor. Platz zwei sicherte sich Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) auf Cali des Bergeries in 63,96 Sekunden. Nicolas Pedersen (Dänemark) wurde Dritter. Die erste Dressurprüfung sicherte sich Luisa Emmerich (Hattingen) mit Daytona.

Im zweiten Springen – Preis der Hof Kasselmann GmbH & Co. KG – leistete sich Haßmann auf Sig Chaccinus einen Abwurf und einen Zeitfehler.