In einem spannenden Saisonfinale in der Kreisliga B setzte sich letztendlich Schwarz-Weiß Lienen verdient durch und feierte am Sonntag in Riesenbeck die Meisterschaft in der Gruppe 1 und damit auch den Aufstieg in die Kreisliga A. Gegen Teuto Riesenbeck IV war nach einer halben Stunde der Kuchen praktisch gegessen, SWL führte mit 2:0 durch die Treffer von Jannis Kampelmann und Louis Hawerkamp. Kurz vor Schluss machten es die Gastgeber mit dem 1:2 aber noch einmal spannend. Erst Jannick Siekmann (90.) beruhigte endgültig die Nerven seiner Mitspieler und des Trainerteams.

Gleichzeitig siegte Lienens Rivale Westfalia Westerkappeln auf dem anderen Platz in Riesenbeck mit 2:1 gegen Teuto III. Der Siegtreffer von Max Koslow (88.) half aber nichts mehr. Die Westfalia muss mit Rang zwei – zwei Punkte hinter Lienen – vorlieb nehmen. Ein Relegationsspiel entfällt, da in diesem Jahr nur die beiden Meister der B 1 und B 2 (Dickenberg) aufsteigen.