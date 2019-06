So war es logisch, dass die Medaillenflut aus dem vergangenen Jahr, als die Lienener 18 Mal Edelmetall in der offenen Klasse holten, nicht wiederholt werden konnte. Doch auch mit einem dezimierten Team wurden einige Erfolge gefeiert.

Allen voran Lasse Hansen , mit acht Jahren der Jüngste aus dem Lienener Quartett, wusste zu überzeugen. Bei seinen Starts über 50m Freistil, Brust und Rücken schlug er jeweils als erster in seinem Jahrgang 2010 an und feierte somit bei seinem Debüt auf der langen 50m-Bahn drei Jahrgangsmeistertitel. Besonders seine Zeit über 50m Freistil (53,03 sec) freute Lasse sehr, da er sich um mehr als zehn Sekunden im Vergleich zum Jahresbeginn gesteigert hat.

Cora Joelle Hawighorst startete wie Lasse ebenfalls drei Mal (100m Brust, 100m und 200m Freistil) und zeigte trotz Erkältung gute Leistungen. Auf der Bruststrecke sprang mit Platz drei im stark besetzten Jahrgang 2004 ebenfalls ein Platz auf dem Podium heraus. Die Freistilstrecken beendete Cora zwar nicht mit Edelmetall, dennoch durfte sie mit den 1:14,33 min auf den 100 Metern sehr zufrieden sein, da dies eine neue persönliche Bestzeit bedeutete.

Dass er zu den besten Rücken- und Brustschwimmern im Kreis Steinfurt zählt, zeigte einmal mehr Jan-Henrik Huneke (Jahrgang 1999). Über 50m Rücken gelang ihm mit Platz eins in der offenen Klasse aller Starter (33,89 sec) eine souveräne Titelverteidigung und somit auch ein Titel-Hattrick, da er diese Strecke bereits in den beiden vergangenen Jahren gewonnen hatte. Auf den Bruststrecken über 50, 100 und 200m schlug Jan-Henrik in spannenden Rennen jeweils als Zweiter an. Platz zwei in der offenen Klasse stand am Ende auch über die 200m Lagen auf dem Ergebnistableau. Direkt dahinter ordnete sich Lukas Licher (1990) ein, der damit seit 2014 immer eine Medaille auf dieser Strecke gewann. Diese verpasste Lukas mit Platz vier über die 100m Schmetterling zwar, zeigte sich aber mit der Zeit von 1:12,31min nicht unzufrieden. Die an diesem sonnigen Wettkampftag gezeigten Leistungen des Teams ließen somit ein positives Fazit zu und machen Hoffnung auf weitere Erfolge.

Mit Wettkämpfen in Osnabrück, Rheine und dem Highlight NW-Meisterschaften Ende Juni in Münster stehen in den nächsten Wochen weitere Wettkämpfe für die Schwarz-Weißen an.