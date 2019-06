Dort bewies das fünfköpfige Team, dass durch die beiden Kampfrichterinnen Julia Spanhoff und Jana Epmann begleitet wurde, einmal mehr seine aktuell starke Form, denn die Lienener erzielten weitere persönliche Bestzeiten und Topplatzierungen.

Den Anfang machten Jakob Menkhaus (Jahrgang 2001) und Lukas Licher (1990) über die 100m Schmetterling. In einem tollen Rennen schlugen beide in neuer persönlicher Bestzeit (Jakob 1:04,99 und Lukas 1:08,69min) an und wurden nur knapp von einem Schwimmer aus Osnabrück geschlagen.

Auch auf den weiteren Strecken stimmten die Zeiten und Platzierungen. Bei Jakob insbesondere über die 50m Freistil (26,70 sec; Platz zwei in der Jahrgangswertung) und 50m Schmetterling (29,63 sec; Platz drei in der Jahrgangswertung), auf denen er seine Bestzeiten nur um weniger Hundertstel verpasste. Bei Lukas über die 100m Freistil, die er mit 1:00,41min in persönlicher Bestzeit absolvierte, sich jedoch über das knappe Scheitern an der Ein-Minute-Schallmauer ärgerte.

Cora Joelle Hawighorst (2004) und Lea-Sophie Risse (2003) standen ihren Teamkollegen in nichts nach und schwammen ebenso persönliche Bestzeiten. Beide steigerten sich über die 50m Freistil auf 31,94 sec (Cora) und 31,37 sec (Lea) und setzten somit den positiven Trend der vergangenen Wochen fort. Bei ihren weiteren Starts überzeugte Cora über die 100m Brust, die sie in 1:32,76min absolvierte und damit Platz eins erreichte. Lea zeigte besonders über die 100m Freistil ein weiteres hervorragendes Rennen und schlug hier in 1:12,85min an, was in der Jahrgangswertung Platz zwei bedeutete.

Für Jan-Henrik Huneke (1999) lag der Fokus auf den 50m Brust. Hier sorgte er für ein weiteres Highlight aus Sicht der Schwarz-Weißen, denn auf den 50m-Strecken gab es nach den Vorläufen noch einen Finallauf der acht Zeitschnellsten aller Jahrgänge, den er in 35,14 sec als Fünfter erreichte. Motiviert durch diese tolle Zeit, katapultierte sich Jan-Henrik im Finale sogar auf eine neue persönliche Bestzeit von 34,77 sec, was Platz fünf und sogar ein kleines Preisgeld bedeutete.

Unterm Strich herrschte beim Lienener Quintett große Freude über die gezeigten Leistungen, da alle neue Bestzeiten und gleichzeitig auch gute Platzierungen erreichen konnten. Platz fünf in der Vereinswertung der elf teilnehmenden Vereine konnte sich zudem sehen lassen.