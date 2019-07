Dies gelang der achtköpfigen Lienener Mannschaft zu großen Teilen.

Vor den Einzelstarts wurde zu Beginn jeweils eine vier Mal 50-m-Mixed-Staffel in Lagen und Freistil geschwommen, bei der die Schwarz-Weißen jeweils Platz sieben (von 22 Mannschaften) belegten. So gelang an beiden Tagen ein guter Einstieg in den Wettkampf, was Hoffnung auf gute Ergebnisse bei den darauffolgenden Einzelstrecken machte. Und diese Hoffnung wurde bestätigt. Den Anfang machte dabei Jakob Menkhaus (Jahrgang 2001) auf den 200m Freistil, die er in persönlicher Langbahnbestzeit von 2:16,03 min als Dritter seiner Altersklasse beendete. Ebenfalls Platz drei erschwamm sich Jakob über die 100m Schmetterling (1:07,96min), 200m Lagen (2:38,41min) und 100m Freistil (0:59,49min). In Freistil fehlten ihm dabei nur drei Zehntel zu Gold, weshalb er sich trotz der sehr starken Zeit ein wenig ärgerte.

Bronze in ihrer Altersklasse gewann auch Birte Borgmann (2003) über die 100m Rücken (1:24,34min) und 200m Brust (3:25,67min). Da besonders die Rückenstrecken unter freiem Himmel schwer zu schwimmen sind, freute sich Birte zu Recht über diese tolle Leistung. Freuen konnte sich auch ihr Zwillingsbruder Ruben, der über die 100m Schmetterling (1:17,30min) und 200m Lagen (2:51,59min) sehr gute Rennen ablieferte. Zwar verpasste er seine persönlichen Bestzeiten jeweils ganz knapp, da beide Strecken aber extrem hart sind, durfte Ruben das Wochenende dennoch positiv resümieren.

Nah an ihre persönliche Bestzeit kam Cora Joelle Hawighorst (2004) auf ihrer Lieblingsstrecke, den 100m Brust. Diese absolvierte Cora in 1:32,73 min., was Platz sechs im Jahrgang 2004 bedeutete. Auch über 200m Brust zeigte sie in 3:26,75 min ein gutes Rennen. Lea-Sophie Risse (2003) zeigte ebenfalls einen sehr guten Wettkampf. Die Freistilspezialistin schwamm sowohl auf den 50m (31,17 sec) als auch auf den 100m (1:10,32 min) eine neue persönliche Bestzeit. Über 100m verbesserte sich Lea um rund zwei Sekunden, ärgerte sich aber, die psychologisch wichtige Grenze von 1:10 nicht ganz geknackt zu haben.

Gute Zeiten erzielten auch Lea Licher (1997) und Jan-Henrik Huneke (1999), die beide bei den sogenannten Masters in der Altersklasse 20 am Start waren. Lea gelangen über 50m Rücken (38,19 sec) sowie den 50m und 100m Brust (40,03 sec und 1:27,19min) neue Bestzeiten. Eine persönliche Bestzeit schwamm auch Jan-Henrik über 50m Schmetterling (31,91sec), was Bronze in der Altersklasse bedeutete. Dritter wurde er ebenfalls auf den 50m Rücken, bei denen er seine Langbahnbestzeit nur knapp verpasste (34,56 sec) und deshalb nicht unzufrieden war.

Für das Highlight sorgte „Oldie“ Lukas Licher (1990) über die 50m Brust. Er erreichte mit der Vorlaufzeit von 35,62 sec das Finale der sechs zeitschnellsten Schwimmer aller Altersklassen. Im Finallauf, bei dem sich eine dreistellige Zuschauerzahl um das Wettkampfbecken versammelt hatte, steigerte sich Lukas auf die neue persönliche Bestzeit von 34,92 sec, was Platz fünf zeitgleich mit einem Schwimmer aus Münster bedeutete. Da er eine Medaille dabei nur um drei Zehntelsekunden verpasste, dauerte es jedoch einen Moment, bis er sich über die starke Zeit freuen konnte. Nach der nun anstehenden Sommerpause geht es Anfang September mit dem Teutoburger Wald-Schwimmfest in Georgsmarienhütte weiter.