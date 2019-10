Ein Tag, sieben Disziplinen, alle Bundestrainer – das ist der Bundestrainertag 2019. Die Bundestrainer in den unterschiedlichen Altersklassen der Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Voltgieren, Fahren, Para-Equestrian und Reining werden am Samstag, 9. November, deutschlandweit unterwegs sein und Unterricht erteilen. Vereine konnten sich für den Tag mit einem Video bei Facebook oder Instagram bewerben. Über 180 Bewerbungsvideos sind eingegangen. Der ZRFV Lienen hat einen der besten Beiträge in der Disziplin Springen abgeliefert und sich damit den Tag mit Peter Teeuwen gesichert. „Unser Geschäftsführer Matthias Hirsch hat sich da voll reingehängt“, sagte Birgit Licher , Bereichsleiterin Reitsport und Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarneit und Marketing beim ZRFV Lienen, auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Wir möchten mit dem Bundestrainertag den ländlichen Turniersport und den Spitzenpferdesport zusammenbringen. Pferdesportler in ganz Deutschland sollen am 9. November von der Expertise und den Erfahrungen aus dem Spitzensport profitieren“, erklärt Dr. Dennis Peiler, FN-Geschäftsführer für den Bereich Sport. „Wir unterstützen den Bundestrainertag, weil wir finden, dass gutes Training auch an der Basis wichtig ist. Wir hoffen, dass viele Vereine und Betriebe von den Bundestrainern interessante Impulse bekommen“, sagt Nadine Pakenis, Geschäftsführerin der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport, die den Bundestrainertag mit initiiert hat.

Silber und Bronze bei EM Peter Teeuwen betreut als Nachwuchstrainer der deutschen Springreiter den Nachwuchskader Pony, Junioren und Junge Reiter sowie die Kaderanwärter. Er ist ausgebildeter Berufsreiter, Pferdewirtschaftsmeister und Inhaber des Deutschen Reitabzeichens in Gold. Seit 2002 betreut er den Nachwuchskader Pony, seit Ende 2016 auch die Junioren (U 18) und die Jungen Reiter (U 21). 2019 hat er mit dem deutschen Team bei der Nachwuchs-Europameisterschaft im niederländischen Zuidwolde Silber mit dem U 18-Team gewonnen und Bronze mit seiner U 21-Mannschaft. ...

In Lienen beginnt der Bundestrainertag mit Peter Teeuwen am Samstag, 9. November, um 11 Uhr. Dabei trainiert Teeuwen mit drei kleinen Gruppen beim A*-Springen in der Reithalle auf dem Lienener Turniergelände. Zwölf Reiten haben die Möglichkeit, an diesem besonderen Trainingstag aktiv dabei zu sein. „Wir hatten wesentlich mehr Bewerber. Daher mussten wir Auslosen, wer teilnehmen darf“, sagt Birgit Licher. „Dass wir den Bundestrainertag gewonnen haben, habe ich am 14. September erfahren. Eine Woche später kam dann die offizielle Bestätigung. Wir freuen uns jetzt alle sehr darauf.“

Natürlich sind auch Zuschauer am dem Samstag auf der Anlage willkommen – „Es gibt Kaffee und Kuchen und auch herzhafte Imbisse“, verspricht Birgit Licher – und können den einen oder anderen Tipp von Peter Teeuwen mit nach Hause nehmen.

► Am kommenden Sonntag, 27. November, findet von 12 bis 15 Uhr in der Lienener Reithalle ein Reiterflohmarkt statt. Alle Stände sind vergeben. Es sind nur private Verkäufer vor Ort.