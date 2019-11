Ereignisreiche Zeit beim ZRFV Lienen

Am 24. November (Sonntag) findet in der Reithalle am Nigge Weg ab 12.30 Uhr ein Gelassenheitstraining statt. Pferde und Reiter sollen lernen, sich in außergewöhnlichem Umfeld in gegenseitigem Vertrauen zusammenzufinden, damit sie sich in Zukunft eben noch gelassener in unterschiedlichsten Situationen den Aufgaben stellen können. Zuschauer sind willkommen.Auch der Jahresabschluss wirft schon seinen Schatten voraus: Am 8. Dezember (Sonntag) starten die Vereinsmeisterschaften, bei der sich in vereinsinternen Dressur- und Springwettbewerben die Aktiven ein letztes Mal in 2019 messen. Daran anschließen wird sich in der dann sicherlich schon vorweihnachtlich geschmückten Reithalle die Weihnachtsfeier. Auch hierzu sind Besucher eingeladen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.