Nach Platz vier im Vorjahr hatten die vier Schwimmer von SW Lienen zwar im Vorfeld mit einer Medaille bei den Staffelmeisterschaften des Schwimmbezirks Nordwestfalen, die kürzlich in Gladbeck ausgetragen wurden, geliebäugelt, angesichts der Konkurrenz aus Haltern, Marl-Hüls, Lembeck oder Gladbeck war dies aber keinesfalls selbstverständlich. Zumal bei diesem Wettkampf, bei dem in jeder Schwimmlage sowie über die Lagenstrecke geschwommen und die einzelnen Zeiten addiert wurden, um einen Gesamtsieger zu ermitteln, entsprechend viel passieren konnte. Gleichzeitig bestand aber auch die Möglichkeit, Schwächen auf einer Strecke durch Stärken auf einer anderen Strecke zu kompensieren. Genau dies sollte sich am Ende des Wettkampfs auch bewahrheiten.

Nach dem ersten Start des ersten Wettkampftages (4x100m Freistil) lagen die Vier noch auf Rang fünf und hatten einige Sekunden Rückstand auf das Podium, doch schon auf der Bruststrecke, welche als zweites absolviert wurde, kämpfte sich das Lienener Quartett einen Platz nach vorne. Die Medaille endgültig im Visier hatte das Team dann nach den 4x100m Rücken, welche am Ende des ersten Wettkampftags geschwommen wurden. Einzelzeiten zwischen 1:09,22 und 1:13,87 Minuten zeigten die Ausgeglichenheit der Lienener auf dieser Strecke, was hier ein deutliches Plus gegenüber den meisten anderen Teams war.

Mit fünf Sekunden Rückstand auf Platz zwei und einem Polster von fast 20 Sekunden auf Platz vier ging es in den zweiten Wettkampftag und das Ziel lautete Platz zwei anzugreifen. Dies gelang direkt über die 4x100m Schmetterling, denn das bisher auf Platz zwei liegende Team aus Lembeck wurde um rund 10 Sekunden distanziert. Vor der abschließenden Lagenstaffel waren es rund fünf Sekunden Vorsprung, was auf ein spannendes letztes Rennen hindeuten sollte. Diese Spannung hielt sich bis zum letzten Starter. Doch als Schlussschwimmer Lukas knapp zwei Sekunden hinter der Staffel aus Lembeck anschlug und das Kampfgericht keine Fehler gesehen hatte, jubelten die Schwarz-Weißen über Silber hinter dem Gladbecker Gold-Team.