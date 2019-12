Mit 20 Schwimmern im Alter von vier bis 29 Jahren stellte SW Lienen eines der größten Teams. Zur Freude von Trainer Lukas Licher war der SWL mit acht Sportlern beim Anfängerstart sehr gut vertreten. Tim Bruns und Leon Fleck gingen im Jahrgang 2012 an den Start. Bei seinem ersten Wettkampf gelang Leon Platz vier im Freistil. Tim erreichte Platz acht über die Bruststrecke. Bei den Mädchen waren Mina Dölling, Theresa Löchter, Enya Osterhaus, Vivien Ruder (alle Jg. 2013), Pia Bruns (Jg. 2014) und Jule Hansen (2015) als jüngste Teilnehmerin dabei. Dass sie eine gute Brustschwimmerin ist, bewies Mina mit Platz drei in 38,16 Sekunden. Theresa schlug nur kurz nach ihr an (38,87). Enya zeigte im Freistil ihre beste Leistung (5.). Vivien verpasste eine Podestplatzierung nur knapp. Über Rücken wurde sie Vierte.

Jule (4) war die einzige Teilnehmerin in ihrem Jahrgang. Trotzdem zeigte sie sich unbeeindruckt von der Wettkampfkulisse und schwamm gute Zeiten. Bei der vier Mal 25-Meter-Freistilstaffel belegte der Lienener Nachwuchs in der Besetzung Mina, Theresa, Tim und Jule den Bronzerang.

Auch die älteren Schwimmer waren zu Beginn des Wettkampfes bei den vier Mal 50 Meter Brust- und Freistilstaffeln gefordert. Die weibliche und die männliche Staffel konnten jeweils beide Rennen für sich entscheiden. Bei den Einzelstarts war es Birte Borgmann (2003), die einen Sahnetag erwischte. Sie egalisierte alle ihre Bestzeiten. Über 50 Meter Rücken (35,11) und 50 Meter Brust (38,24) versetzte sie ihre Teamkollegen ins Staunen und holte sich den Sieg. Auch Johanna Pfeiffer, die im gleichen Jahrgang antrat, gelangen Bestzeiten in Rücken und Freistil. Emma Löchter (2010) zeigte ihre besten Leistungen auf den harten Strecken 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Lagen, wo sie erste Plätze und Bestzeiten einfuhr.

Im gleichen Jahrgang startete Nina Hilgemann. Wie im gesamten Jahr lieferte sie konstant gute Zeiten ab und landete in Schmetterling und Brust auf dem Podium. Für Lea Licher (1997) und Lea-Sophie Risse (2003) war der letzte Start über 100 Meter Lagen ein guter Abschluss des Wettkampftages. Lea-Sophie schwamm hier eine Bestzeit (1:20,34) und holte unter allen Teilnehmerinnen Silber. Ihre Teamkollegin Lea war wie in den Vorjahren siegreich (1:18,76), nachdem sie vorher mit ihren Tagesleistungen gehadert hatte. Das Podest auf dieser Strecke komplementierte Birte mit Platz drei.

Nachdem Anthony Ruder (2011) und Lasse Hansen (2010) gespannt die Starts ihrer Schwestern beim Anfängerstart verfolgt hatten, waren sie am frühen Nachmittag selber gefragt. Beide sind Freistil-Liebhaber und das war ihnen wieder anzumerken (Anthony: 50,98 und Lasse: 48,09). Auf der Erfolgswelle der letzten Wochen schwamm immer noch Jan-Henrik Huneke (1999). Ihm gelangen gleich drei neue Bestzeiten. Besonders zufrieden machten ihn die 34,31 Sekunden in Brust. In Schmetterling kam Lukas Licher (1990) nah an seine Bestzeit heran (30,73).

Jakob Menkhaus (2001) und Ruben Borgmann standen dem in nichts nach. Jakob schraubte seine FreistilBestzeit noch weiter runter (26,27) und ist damit weiterhin Lienens schnellster Schwimmer. Für Ruben waren die 28,28 in Freistil ebenfalls ein gelungener Jahresabschluss.